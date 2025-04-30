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防基隆民政處案…北市議員籲建立示警 蔣萬安：一個月研議

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今到議會針對總預算案詢答。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今到議會針對總預算案詢答。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。北市議員林亮君以基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用戶政個資協助罷免連署一事，質詢北市相關資安問題。蔣萬安回應，一個月內請民政局研議。

林亮君質詢，基隆市民政處長利用職務之便，竊取民眾個資作非法公務使用，是否違法？蔣萬安回應，如果有確實有竊取民眾個資，利用民政系統查詢，那應該是違法。

林亮君說，基隆的案例是非常大的醜聞跟弊案，司法單位都介入，針對台北市若有類似狀況，不管是民政系統或警局的系統，會不會有相關的示警？尤其過去也有警員利用職務，去查一些與公務無關的民眾個資。

警察局長李西河表示，在113年建立自建設計的系統，任何非因公查詢都會馬上查到，有即時記錄系統。民政局長陳永德說，民政沒有相關示警系統，但是每周、每日、每月、每年都會有固定巡查系統，如果戶政人員大量查詢或搜尋、下載資料時會知道。

林亮君認為，台北市在保護民眾個資、安全措施上，民政局的戶政系統應該要來自己建置預警。蔣萬安回覆，一個月時間內，會請民政局研議。

林亮君

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