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400億在哪？新修財劃法零進度 北市議員批：中央別害地方空轉

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。記者林佳彣／攝影

立法院通過財劃法修法，北市府估將增400多億元中央分配稅款，國民黨議員汪志冰今下午議會質詢此事，大嘆問財政部進度是零、問金額不知道，批中央不要害地方也空轉。主計處說，實施期程、額度不確定，明年度預算籌編先暫時不考慮這部分。

台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。汪志冰指出，立法院通過財劃法修正案，總統賴清德3月21日發布公告，她詢問蔣當時感覺如何，蔣回應，當然期待未來有更多財源，能夠助於北市目前正在進行中的建設。

她直呼，「你期待有多高，你就失望有多大。」按照法令，總統已經公告，如果沒有特別指定時間，3天內就必須要執行，到現在，幾個3天過去了，仍沒看到任何動作，「只聽到樓梯響，沒有看到人下來。」

汪志冰說，上個會期，民進黨與其他議員還畫大餅，問蔣400億元要怎麼規畫。然而，財政部講400億元只是估算，到時也還不一定，因為他要聲請釋憲，也因如此這樣，問進度是零、問金額不知道，整個國家空轉，她批中央要空轉、地方沒意見，但不要害地方也在空轉，大嘆當初好不容易過了，結果空歡喜一場。

汪表示，聽聞財政部講得保守，就算要撥款下來，最快也要8月底前，但明天就要5月，北市原預想400億元還不知在哪，問半天也不知所以然，就連市府編列預算也受影響，市政又要如何推動？中央不可以惡搞，這樣的政府，又該怎麼期待能上下團結一致？她關切市府當前要如何因應。

北市主計處長蘇文樹回應，財劃法實施期程、額度還不確定，明年度預算現在已經開始籌編，先暫時不考慮這部分，還是照原來、財劃法修正前的歲入。

汪志冰 財劃法

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