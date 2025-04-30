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新修財劃法未撥款...舊有款項未撥足 北市議員游淑慧：中央勿苛扣

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今到議會針對總預算案詢答。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今到議會針對總預算案詢答。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。國民黨議員游淑慧針對新修財劃法質詢，質疑中央打算賴帳新的統籌分配款，連舊有的款項都未撥足額，如果北市財政出現問題，就要大聲說是中央苛扣。

游淑慧表示，三月份財劃法公告後，現在只聞樓梯響，中央目前有沒有找各個縣市去談？舊的財劃法有697億元，依照新的財劃法則提升到1130億，「到底吃不吃得到？」財政局長胡曉嵐說明，目前中央打算申請釋憲。游淑慧回，「現在連大法官都沒有，是不是打算賴帳？」

胡曉嵐進一步說，依照法律程序，中央要在預算年度開始前四個月核定數額，依照規定要8月之前，目前還沒有核定數額，「中間有公式要試算，地方自己算不出來。」

游淑慧追問，舊的統籌分配款是否有足額撥款下來？胡曉嵐說明，「目前是有的，但是沒有撥的那麼足，因為是分月撥付…但是台北市有做好充分準備。」蔣萬安也說，不足額有缺口，但是有相關支應。

游淑慧直言，不需要替中央遮掩，「台北市財政出現任何狀況，就要大聲說，就是是中央苛扣；希望中央不要苛扣。」

游淑慧 財劃法

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