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比特犬案告網友無下文 議員徐弘庭曝陳菊案例喊：我不甘心

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員徐弘庭(右)質詢市警局長李西河。圖／取自議會網路直播畫面
台北市議員徐弘庭(右)質詢市警局長李西河。圖／取自議會網路直播畫面

台北市議員徐弘庭不滿網友指他關說比特犬咬傷民眾案，控告網友妨害名譽，仍無下文，徐弘庭下午在議會質詢時向市長蔣萬安訴委曲，指有網友在社群發一句「陳菊走了？」結果高雄市警局4小時找到嫌犯，這令他「心裡有點不甘心」警察局長李西河解釋，有些案子會比較有困難度。

蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，徐弘庭質詢時提到他提告網友的案子，相較4月23日發生一名網友在社群發一句「陳菊走了？」高雄市警局4小時找到嫌犯，依社維法送辦，他看了「心裡有點不甘心」畢竟他是比特犬事件的PTSD創傷症候群受害者，他3月17日被網友造謠，還有報案，陳菊沒報案，警4小時抓到人，報了案到現在抓不到人，為什麼執法程序、效率上差這麼多。

徐弘庭還創舉4個狀況詢問警察局，A是市長治理能力差異？但不是啊，市長好感度，蔣萬安和陳其邁差不多；B是警察局長能力差異？C是受害者有差？因為徐弘庭較小咖、陳菊大咖？還是D，受害者黨派差異？一個是國民黨的人受害，一個是民進黨籍受害？

蔣萬安請北市警局長李西河答詢，李西河說，若知道有刑案發生，或是從報章媒體，知道有交查、交辦，一定會立刻處理；至於陳菊的案子，4小時就抓到，他回答，可能速度、積極性、專業度夠，徐弘庭聽了笑出來說「徐弘庭案子沒積極性、專業度？」這個回答很危險。

李西河再解釋，警局受理案件，1年4萬多件，受理或交查交辦，知道任何犯罪訊息就積極查處，有些網路、有些實體，有些是沒監視系統，會比較有困難度。徐弘庭說「罵我的人藏得比較厲害？」李西河說，有些是因為有斷點。

徐弘庭 李西河

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