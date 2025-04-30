推動5環1線自行車道 新北投50億元打造友善路網、2050年達917公里

為實現2050淨零碳排的永續目標，新北市長侯友宜今宣布，新北市至2050年，將投入50億元持續推動綠色交通發展，建構「5環1線」自行車友善路網，未來將達到917公里。

新北推動自行車路網，既有的自行車路網有691公里，類型包含濱海186.3公里、河濱210公里、山林128.9公里、城際165.8公里，但目前存在斷鏈，且用地取得困難，還有地形限制，例如在海岸或是山壁等地工程不易施工。

交通局表示，未來還要縫合斷點、提升既有路網品質、完善指標與導引系統，並將自行車道規畫納入重大工程與都市發展計畫，包含塭仔圳、浮洲、央北、林口工一等預留空間，讓自行車騎乘環境在建設初期就被納入考量，提升整體通行安全與便利性。

交通局長鍾鳴時今在市政會議針對「轉動新北，騎向未來」專題報告，他提到，面對全球城市永續與綠色運輸浪潮，新北市積極參與相關活動，同時強化國際接軌，提升綠色交通治理能量，並與中央及府內各局處共同合作，改善自行車道斷鏈，優化並提升服務品質，截至2030年，將累計減碳3000萬公斤，相當於77座大安森林公園的成效。

鍾鳴時表示，因應新北市地理區位優勢，交通局也積極推動北台灣跨域合作，攜手台北市、桃園市與基隆市，打造無縫接軌的自行車通勤與休閒路網，強化區域綠色交通整合，實現北台灣綠色交通生活圈。

侯友宜表示，未來將花50億元，打造917公里，五環一線的新北山海自行車友善環境，預估到2050年，自行車使用率就達到15億人次，讓新北每個市民、每個家庭在山林海道上開心騎自行車。