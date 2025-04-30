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拒絕性侵害 台東馬偕醫護響應丹寧日穿牛仔褲上班

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東馬偕紀念醫院今年首度舉辦「國際丹寧日—偕心拼守護．丹寧伴同行」活動，邀請同仁與民眾戴上丹寧口罩或穿著牛仔褲，參與性侵害防治宣導與互動遊戲。圖／台東馬偕醫院提供
台東馬偕紀念醫院今年首度舉辦「國際丹寧日—偕心拼守護．丹寧伴同行」活動，邀請同仁與民眾戴上丹寧口罩或穿著牛仔褲，參與性侵害防治宣導與互動遊戲。圖／台東馬偕醫院提供

每年4月最後一個星期三是「國際丹寧日」，全球民眾透過穿著牛仔褲表達對性侵與性暴力受害者的支持。台東馬偕紀念醫院今年首度舉辦「國際丹寧日—偕心拼守護．丹寧伴同行」活動，在恩典廣場設置拍照牆，邀請同仁與民眾戴上丹寧口罩或穿著牛仔褲，參與性侵害防治宣導與互動遊戲。

許多民眾不了解丹寧日的由來，東馬透過遊戲與活動，讓民眾對性別暴力議題有了更深刻的認識，感受到這是一個需要被正視的社會問題。今天醫院多個單位熱烈響應，許多醫護及職員特地以牛仔裝上班，共同傳達支持的意義。

藥劑科主任蔡佳靜表示，醫院平時穿著以專業制服為主，這次特別換上牛仔服飾，象徵一份不同形式的聲援。她強調「這不只是穿著上的改變，更代表對議題的認同與支持」。另很多員工也穿牛仔褲表示今天可以穿牛仔褲上班，很開心。

據了解，活動背後的理念源自1990年代義大利的一起司法案件。一名少女遭性侵，但因她穿著緊身牛仔褲，法院認定加害者無罪，理由是「受害者必須自願協助脫下」，此判決引發義大利女性議員穿牛仔褲抗議，進而促成全球性關注與行動。

東馬強調，性暴力的發生並非源自受害者的穿著，而是來自加害者的選擇與社會文化的偏見。例如「穿著暴露容易被侵犯」或「保守就安全」等迷思，皆不符合事實，反而造成二度傷害，使受害者不敢尋求協助。期盼透過此次活動，喚起社會關注，讓性別暴力不再被忽視，讓受害者在理解與尊重中獲得保護。

台東馬偕紀念醫院今年首度舉辦「國際丹寧日—偕心拼守護．丹寧伴同行」活動，邀請同仁與民眾戴上丹寧口罩或穿著牛仔褲，參與性侵害防治宣導與互動遊戲。圖／台東馬偕醫院提供
台東馬偕紀念醫院今年首度舉辦「國際丹寧日—偕心拼守護．丹寧伴同行」活動，邀請同仁與民眾戴上丹寧口罩或穿著牛仔褲，參與性侵害防治宣導與互動遊戲。圖／台東馬偕醫院提供

受害者 性侵 牛仔褲

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