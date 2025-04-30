新店新增2處智慧停車場明天啟用 共323車位
為提升市區停車便利性，新北市交通局於新店區新建二十張與永安兩處全智慧化平面停車場，將於5月1日正式啟用，共提供323格小型車停車位，採用車牌辨識與多元支付系統，方便居民就近停車。
交通局停車管理科代理科長王昶閔表示，二十張平面停車場位於新店區二十張路231號，鄰近大豐公園停車場，永安平面停車場則設於安和路3段46之11號，距離安坑輕軌新和國小站僅步行約5分鐘。兩處場地原為民間業者經營的私有停車場，後由地政局以區段徵收方式取得，交由交通局規劃改建為市有停車場。
他指出，停車場周邊多為老舊公寓，長年停車空間不足。市府引進智慧化停管設備，包含車牌辨識系統、遠端監控設施、悠遊卡感應器及多元繳費方式，強化管理效率與使用安全。
交通局表示，二十張與永安兩處智慧停車場皆採計時收費，小型車臨停每小時30元，月票登記及抽籤作業已公告於交通局網站，歡迎有需求的市民踴躍申請使用。
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