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侯友宜視察防汛演習 智慧平台整合應變快2小時

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，隨著極端氣候加劇，水利局透過全國最完備的智慧防汛平台結合AI科技，超前部署、即時應變。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，隨著極端氣候加劇，水利局透過全國最完備的智慧防汛平台結合AI科技，超前部署、即時應變。記者張策／攝影

汛期將至，新北市水利局今上午在板橋湳仔溝抽水站舉辦年度防汛演習，新北市長侯友宜表示，隨著極端氣候加劇，水利局透過全國最完備的智慧防汛平台結合AI科技，超前部署、即時應變，盼能有效降低災害帶來的損失。

演習以直播方式進行，現場烈日當空，氣溫高漲，防汛人員仍身穿作業服、頂著艷陽，全程投入演練操作。演習模擬強降雨來襲情境，各單位依序啟動抽水設備、排空透保水設施、監控熱區影像，並即時通報狀況。

侯友宜指出，近年極端降雨已成常態，水利局突破傳統模式，建立全國最完備的防汛應變機制。透過24小時水情監控與智慧平台預判災情，若天氣風險公司預報每小時降雨量達40毫米機率超過51％，即啟動強三應變，提前排空透保水設施、啟動抽水站預抽作業，爭取1至2小時的反應時間。

水利局長宋德仁說，面對都會區開發飽和，新北市透過法令加強滯洪量能，要求建案達到80毫米「零出流」標準，並配合中央逕流管制，累積新增滯洪量約257萬噸，相當於逾千座標準游泳池容量。同時，16座受潮汐影響的抽水站也啟動預抽機制，額外提供約57.8萬噸空間，進一步提升防洪彈性。

在科技應用上，宋德仁指出，智慧防汛平台整合雨量、淹水感測器、下水道水位計與抽水站操作，手機即可掌握即時狀況。平台今年再升級，新增AI雨絲影像辨識功能，較中央氣象署預報提前16分鐘預警，並導入水門自動啟閉推播，提升應變效率。

宋德仁表示，新北市擁有全國最完整的智慧防汛平台，透過這些智慧科技的輔助，效率比起以前可以提早2個小時做應變，留給防汛人員更充足的準備時間。

宋德仁強調，過去透保水設施都需要人員到現場排空，現在只要利用手機遠端操控，就可讓儲留的雨水快速排出，在降雨的短暫空檔期間，趁下水道水位下降到半滿管以下，可再次遠端操作排空，多次騰出滯洪空間。

侯友宜強調，防汛工作需「災前整備、災中應變、災後重建」三階段緊密串連，平時即應備妥，災時要求第一線人員機動應對，災後則須迅速修復，安定人心。他也感謝參與演習的同仁不畏高溫，展現市府對防災的重視。

水利局表示，新北市目前已有5座抽水站導入AI推播操作，除原有三重長元站外，今年新增板橋湳仔溝、永和瓦磘、新莊中港東與三重溪美抽水站。並且防汛平台會持續進化，24小時不斷學習、主動推播，並運用AI判斷複雜非線性下水道與前池水位關係，通知操作人員啟動抽水機制。

侯友宜也強調滯洪池興建與擴充的重要性。他表示，市府會持續強化滯洪設施與應變能力，讓新北在面對災害時能更加從容穩定。

演習以直播方式進行。記者張策／攝影
演習以直播方式進行。記者張策／攝影

侯友宜 水利局

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