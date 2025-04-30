前主播遭指寄生 台北市議會要查非現職禁用記者室

媒體報導前主播在台北市議會記者室自備電鍋熱菜，行徑如同「寄生」議會。北市議會今天表示，記者室為供媒體發稿工作，非私人空間，後續確認非現職線上記者將嚴禁使用。

鏡週刊報導，某名陳姓電視台前主播，遭控假冒記者身分寄生議會，且常於5樓記者室或室外沙發區逗留，因習慣不佳，未維護環境清潔，已造成議會員工困擾。

台北市議會今天透過公關室發布聲明指出，將立即偕同記者聯誼會，確認主跑議會線上記者身分，若非現職記者，嚴禁使用記者室。

北市議會表示，記者室僅供媒體採訪寫稿工作使用，不是私人空間，更不得堆放私人物品，若有發現，公關室會立即通知當事人清理，必要時將代為保管處理。

另外，市議會指出，議會員工若有團購無涉及不法，予以尊重，但嚴禁在上班時間或利用辦公場域進行，將更嚴格宣導，若仍有相關不當行為，將予以懲處。