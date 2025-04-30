新北騎警陪伴翼天使 親身體驗騎馬樂趣

新北市警局騎警隊昨邀請財團法人第一社會福利基金會中和發展中心40位障友及家長，前往漢諾威馬術俱樂部餵食馬匹與騎乘體驗，透過「關懷弱勢馬術體驗」活動，騎警隊員親切引導與馬匹近距離接觸，讓這些心智發展受陷於先天條件需要社會更多關照的折翼天使，露出驚喜與燦爛的笑容，展現警察人民保母溫柔的一面。

受邀參與活動的「小浚」是重度心智障礙者，自幼發展遲緩，在家人與中和發展中心的長期陪伴與支持下，逐步克服了許多生活上的困難。對小浚而言，接觸馬匹是他心中一道需要巨大勇氣去跨越的門檻，因為他過去曾有摔馬的經驗，心理的陰影還存在。

在新北市騎警隊員專業而細心的陪伴與俊美良馴的馬匹相遇，他再次鼓起勇氣去嘗試，臉上充滿了期待與開心的笑容。「小浚」的家長全程陪同並表示已經許久未聽見孩子如此璀璨的笑語，真希望社會上能有更多的資源協助弱勢家庭，讓他們可以感到溫暖。

昨天的活動由騎警隊員帶同障友親自餵食馬匹，他們的心情由開始的恐懼尖叫聲變成歡笑聲，接著又帶領他們上馬體驗騎乘的感覺，這種互動式的關懷活動，讓他們的臉上洋溢著喜悅的笑容，中和發展中心主任林以哲表示：非常感謝新北市騎警隊提供如此難得的體驗機會，透過接觸馬匹俊美的身體與柔軟的毛髮，為障友帶來獨特的觸覺撫慰，這種跨物種、無語言的互動，對於心智發展缺陷的學員，有助於情緒穩定正向的幫助，也為他們的心靈帶來溫暖與力量，家長們都深受感動並對騎警隊舉辦這次的活動讓其家屬接觸馬匹表達十分謝意。