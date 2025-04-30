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北市橋樑黑壓壓、欄杆配色失敗 陳宥丞嘆城市美學被忽略？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市新工處近年參考先進國家的樣式、與民意溝通研商，人行道新設欄杆配色陸續採簡潔線條樣式及大地色系，此為大學里結合里徽的設計。圖／台北市新工處提供
北市新工處近年參考先進國家的樣式、與民意溝通研商，人行道新設欄杆配色陸續採簡潔線條樣式及大地色系，此為大學里結合里徽的設計。圖／台北市新工處提供

橋樑是城市美學亮點之一，北市議員卻發現多數黯淡無光，鄰近饒河夜市的彩虹橋沒裝飾點綴，麥帥二橋甚至多數燈具毀損，就連全市人行道欄杆設計都不一致，大嘆城市美學被忽略？市府坦言可再加強，將邀觀傳局盤點具觀光價值的橋樑，1個月內提檢討方案。

陳宥丞發現，新工處建設的人行道欄杆如金華街為白色、新生南路則是咖啡色，忠孝西路一段與重慶南路口是鮮綠色，甚至被民眾嘆「立意良善、配色失敗」，陳直呼美醜很主觀，但同樣設施卻有完全不同的設計。

不只欄杆，陳宥丞認為北市的橋樑光雕也該改善，橋樑在歐美、日本的城市美學中扮演重點角色，例如日本東京的彩虹大橋，12月會有彩虹燈光，平時普通燈光照明的景緻也是觀光亮點。

陳宥丞說，反觀北市成功橋沒光雕裝飾、死氣沈沈；內湖通往松山、鄰近饒河夜市的彩虹橋，不少觀光客經過，卻未有燈光投射加成；麥帥二橋僅一些燈光照明，近距離可發現不少燈具壞掉；大直橋主橋欄杆的紅、藍、黃燈光，搭配125盞景觀投光燈，相對具可看性。

他指出，本位主義與過去使用需求，已經不符合時代演進，要求市府盤點具有觀光價值的橋樑，兼顧城市美學，加強夜間光雕照明設施，編列預算，明年起逐步調整，增加北市更多亮點。

新工處長林昆虎回應，忠孝重慶路口的人行道欄杆，因當時考量醒目性，才會用亮色系綠色來配色，也承諾未來設計過程兼顧城市美學，甚至可融入在地特色。新工處補充，近年參考先進國家的樣式、與民意溝通研商，人行道新設欄杆配色陸續採簡潔線條樣式及大地色系，融入周邊地景，如大學里結合里徽。

林昆虎表示，早期橋樑注重交通安全的照明；他與公園處長藍舒凢都認為現有橋樑的燈光可以再加強。

公園處說，維管的麥帥二橋1996年建置橋梁光雕，燈具及設備因老舊損壞無法使用且無材料更換，公園處爭取明年度預算經費約1000萬元，後續比照國內外城市美學設計，用不同色調的光襯托橋體結構，預計年底前完成招標，工程待預算通過後執行，全案明年底完工。另將邀集觀傳局盤點具觀光價值的橋樑，並於1個月內提出檢討方案。

麥帥二橋被發現多數燈具毀損，北市公園處將爭取經費重新設計。圖／陳宥丞研究室提供
麥帥二橋被發現多數燈具毀損，北市公園處將爭取經費重新設計。圖／陳宥丞研究室提供
北市議員陳宥丞認為，大直橋主橋欄杆的紅、藍、黃燈光，搭配125盞景觀投光燈，相對具可看性。圖／陳宥丞研究室提供
北市議員陳宥丞認為，大直橋主橋欄杆的紅、藍、黃燈光，搭配125盞景觀投光燈，相對具可看性。圖／陳宥丞研究室提供
北市內湖通往松山、鄰近饒河夜市的彩虹橋，不少觀光客經過，議員陳宥丞卻發現沒有燈光投射加成。圖／陳宥丞研究室提供
北市內湖通往松山、鄰近饒河夜市的彩虹橋，不少觀光客經過，議員陳宥丞卻發現沒有燈光投射加成。圖／陳宥丞研究室提供
議員陳宥丞觀察北市人行道欄杆的設計不一，此為忠孝西路一段與重慶南路口的鮮綠色配色。圖／台北市新工處提供
議員陳宥丞觀察北市人行道欄杆的設計不一，此為忠孝西路一段與重慶南路口的鮮綠色配色。圖／台北市新工處提供
橋樑是城市美學亮點之一，北市議員陳宥丞發現成功橋黯淡無光。圖／陳宥丞研究室提供
橋樑是城市美學亮點之一，北市議員陳宥丞發現成功橋黯淡無光。圖／陳宥丞研究室提供

人行道 北市

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