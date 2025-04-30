北捷遊憩公司7月成立 預擬退場機制

台北市立兒童新樂園未來將委由北捷子公司「北捷遊憩公司」經營。圖／北市兒童樂園提供 台北捷運將於7月成立北捷遊憩公司，委外經營小巨蛋、兒童新樂園及貓纜。北捷總經理黃清信昨赴議會委員會說明相關事宜。議員要求若營運虧損等，應研議退場機制，並通過4項附帶決議。

黃清信表示，北捷遊憩公司資本額6千萬元、編制員額324人。北捷股權占6成、北市府4成，主責機關為交通局，董監事部分，董事席次7至13席、初期為9席，監視人席次1至3席，預計5月中旬完成作業。

黃清信說，遊憩公司的總經理及營運副總經理會採公開徵求，依據議會先前附帶決議，3年內進用外部人員達3成，第一年先外部招募30名專業人士，當初調任支援的北捷同仁，會依意願轉任或回任，5月將開內部說明會。會依市府總預算編製要點編列預算，送議會審議通過後執行，總經理也得赴議會列席備詢。

議員許淑華、耿葳等人提醒，小巨蛋會不會之後必須自負盈虧，將公益時段取消？如何有退場機制？黃清信說，公司成立目的是利用新的事業、產品服務，增加獲利，非壓縮公益時段。

退場機制部分，黃清信表示公司有5年財務計畫，預估獲利6至7千多萬元；同時公司法也有規範，若資本額虧到一半，必須開股東會因應狀況，增資也要由議會同意。

交通委員會通過4項附帶決議，北捷遊憩公司董事會應有專業經理人協助；成立後仍應延續公益時段；公司章程營業事業之外的轉投資，預算應報議會同意；並且依公司法規定，預先研擬遊憩公司的退場機制。