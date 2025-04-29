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三重果菜市場遷至蘆洲 國土署指新北市府未提具體內容

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
三重果菜市場使用超過40年，設備老舊，周邊交通壅塞，規畫遷往蘆洲，地方及業者仍有意見。本報資料照片
三重果菜市場使用超過40年，設備老舊，周邊交通壅塞，規畫遷往蘆洲，地方及業者仍有意見。本報資料照片

內政部都委會今天審議通過新北市三重都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，針對新北市府多次提出要將應原地重建的三重果菜市場改遷至蘆洲，這次仍未提出具體調整內容，請市府配合辦理，未來將再協助加速審議。

內政部國土署指出，內政部都委會審議通過三重都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，解決民眾持有公共設施保留地衍生的困擾及檢討不必要公共設施用地，請新北市府積極檢討每處公共設施用地必要性，並與大眾充分說明及溝通，以解決公共設施保留地問題，保障民眾權益與都市環境品質。

國土署提到，新北市政府多次對外表示，要將應「原地重建」的三重果菜市場，遷至蘆洲案公展草案公園用地，這次公設檢討計畫書卻無相關說明。

國土署強調，三重果菜市場原地重建案已通過內政部審議，若市府決議搬遷，原案同意都更的條件就與原審竣不同，應同步提出變更方案。

國土署表示，依今年4月2日市府檢送三重果菜批發市場變更案補充資料，內容並未依規定回饋公共設施用地，也沒有提出異地重建後具體調整內容。因此為避免延宕在地發展、影響市民權益，請市府積極配合辦理後，內政部都委會將再協助加速審議。

國土署表示，內政部自2014年推動全國公共設施保留地專案通盤檢討，請各縣市加速公共設施保留地檢討作業，妥適解決數十年來累積的公共設施保留地陳疴，全力化解民怨，改善都市生活品質。

三重 內政部 國土署 都市計畫

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