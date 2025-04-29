三重果菜市場遷至蘆洲 國土署指新北市府未提具體內容

今年的瑞芳桐花祭有了許多新的亮點和活動，不僅有精彩的表演，更有許多充滿客家特色創意與在地文化的市集攤位，還有添加桐花元素的瓶燈彩繪，將廢棄的玻璃瓶添上桐花彩繪元素變身為精緻藝術品，傳承瑞芳老街礦工特色與桐花，讓大家在享受大自然美景的同時，也能感受到當地文化的魅力。

2025-04-29 20:05