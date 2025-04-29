新泰塭仔圳6月開通2條20米道路 紓解輔大商圈、Costco車流
新泰塭仔圳重劃工程6月將開通20米計畫道路國營路、新富三路。新北市長侯友宜今視察塭仔圳二區，指出，莊泰路到國營路東西向打通後，就會陸續封閉福營路、新樹路，東西向可減少10分鐘路程，且塭仔圳工程已經到43%，期待明年底順利完工。
侯友宜說，莊泰路是主要幹道，也是泰板輕軌通過的主要道路，利用新富三路、國營路連結中環路與建國一路，東西向可以減少十分鐘的路程，大幅提升地區交通運量。新富三路跟國營路預計6月底完工，同時將封閉新樹路一部分的路、福營路及景德路，為改建塔寮坑溪的營盤橋做準備，目前塭仔圳二區進度是43%，希望明年底能夠順利完工。
侯也說，新北議長蔣根煌提及，新樹路還有社區並未參與重劃，因地勢較低，如何預置排水箱涵、減少急降雨造成積淹水衝擊，將是課題。
新北地政局長汪禮國說，新樹路是塭仔圳二區的主要道路之一，橫交的景德路、福營路均僅10米寬，交通尖峰時間常塞車。二區施工團隊將先開通20米寬、雙向各2個車道的國營路及新富三路，取代福營路、新樹路車流，分擔輔大商圈、中正路一帶的車流量，也有助於疏散新莊Costco商圈假日購物車潮；同時福營路封閉後，施工團隊才能將莊泰路還沒完工的部分，放入箱涵，正式打通連接一區30米的莊泰路。
汪禮國指出，新樹路封閉則是為了改建營盤橋，並強調，重劃區內未參與重劃的區塊，確實地勢較低，但地政局除留設道路外，也建置排水設施，讓水能接到預設的箱涵排掉。
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