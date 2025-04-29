新北汐止北山里拚環境五星11連霸 綠美化與環保創意成亮點

新北市政府舉辦的里環境認證評比，今(29)日考核人員的下里行程則是前往了汐止區北山里，除了傳統社區打掃的乾淨整潔，在伊斯曼公園也加強綠美化，並且加了許多環保創意做為裝飾，希望能夠成功拿到環境五星11連霸。

北山里長林徵熊表示，今天是北山里環境五星級考核的日子，從擔任里長以來，就很重視環境衛生、綠美化以及各巷道的乾淨整潔，從參加比賽以來，已經拿到10連霸，今年參加挑戰11連霸，這次除了加強伊斯曼公園的植栽綠美化，也發揮環保創意，將一些資源回收物加工後，裝飾在公園裡，成了裝置藝飾，像是民眾拿來回收，壞掉的電風扇，扇葉在裝飾後擺放在戶外。

林徵熊指出，要拼11連霸，不止緊張還很累，這一陣子每天都在整理里內環境，因為里內許多都是老公寓，巷弄、防火巷都要特別清潔，還有菸蒂、亂吐檳榔汁等等，都是特別加強宣導還有清理。

志工說，今天一早要評比了，一大早就起床，一群志工開始打掃，其實平常都有在清，但是為了考核，已經忙了一個禮拜了，希望能夠成功蟬連環境五星認證，因為里內環境真的乾淨又整潔，綠美化也做的很好。