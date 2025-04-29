快訊

明高溫30度！周四變天降雨機率增 這日首波梅雨鋒面來襲

新北汐止北山里拚環境五星11連霸 綠美化與環保創意成亮點

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北山里重視里內環境及清潔，要爭取拿下環境五星11連霸。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北山里重視里內環境及清潔，要爭取拿下環境五星11連霸。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府舉辦的里環境認證評比，今(29)日考核人員的下里行程則是前往了汐止區北山里，除了傳統社區打掃的乾淨整潔，在伊斯曼公園也加強綠美化，並且加了許多環保創意做為裝飾，希望能夠成功拿到環境五星11連霸。

北山里長林徵熊表示，今天是北山里環境五星級考核的日子，從擔任里長以來，就很重視環境衛生、綠美化以及各巷道的乾淨整潔，從參加比賽以來，已經拿到10連霸，今年參加挑戰11連霸，這次除了加強伊斯曼公園的植栽綠美化，也發揮環保創意，將一些資源回收物加工後，裝飾在公園裡，成了裝置藝飾，像是民眾拿來回收，壞掉的電風扇，扇葉在裝飾後擺放在戶外。

林徵熊指出，要拼11連霸，不止緊張還很累，這一陣子每天都在整理里內環境，因為里內許多都是老公寓，巷弄、防火巷都要特別清潔，還有菸蒂、亂吐檳榔汁等等，都是特別加強宣導還有清理。

志工說，今天一早要評比了，一大早就起床，一群志工開始打掃，其實平常都有在清，但是為了考核，已經忙了一個禮拜了，希望能夠成功蟬連環境五星認證，因為里內環境真的乾淨又整潔，綠美化也做的很好。

成功 綠美化

延伸閱讀

帶真槍進議場質詢！新北議員爭取警局建立獵槍保管流程

六都唯二沒有提供鄰長團保 新北民政局：研議明年納入

國民黨新北黨部書記長遭羈押 黨部主委：會抗告

最強「鮪魚+松葉蟹」吃到飽！海鮮控衝 新北最高Buffet「50樓Café」新菜超精彩 母親節限定「波士頓龍蝦吃到飽」只有2天

相關新聞

新北三芝兒三公園步道完工 民眾使用更舒適安全

三芝兒三公園是埔坪里內最主要的公園，週邊有許多大型住宅社區，更是在地居民的活動空間，其中往三民街的出入口因地勢關係，階梯高低落差較大，原本的石階也不平整，因此三芝區公所在113年底，經由蔡錦賢議員的建議經費支持，完成此聯絡步道階梯的改善，讓民眾到兒三公園遊憩有更友善的通行環境。

桐在瑞芳花現音樂 新北瑞芳桐花祭滿滿客家元素

今年的瑞芳桐花祭有了許多新的亮點和活動，不僅有精彩的表演，更有許多充滿客家特色創意與在地文化的市集攤位，還有添加桐花元素的瓶燈彩繪，將廢棄的玻璃瓶添上桐花彩繪元素變身為精緻藝術品，傳承瑞芳老街礦工特色與桐花，讓大家在享受大自然美景的同時，也能感受到當地文化的魅力。

新北汐止北山里拚環境五星11連霸 綠美化與環保創意成亮點

新北市政府舉辦的里環境認證評比，今(29)日考核人員的下里行程則是前往了汐止區北山里，除了傳統社區打掃的乾淨整潔，在伊斯曼公園也加強綠美化，並且加了許多環保創意做為裝飾，希望能夠成功拿到環境五星11連霸。

新泰塭仔圳6月開通2條20米道路 紓解輔大商圈、Costco車流

新泰塭仔圳重劃工程6月將開通20米計畫道路國營路、新富三路。新北市長侯友宜今視察塭仔圳二區，指出，莊泰路到國營路東西向打...

帶真槍進議場質詢！新北議員爭取警局建立獵槍保管流程

新北市議員馬見今天在議會質詢，在會議主席與議會祕書長同意下，帶著「獵槍」進場質詢，他指出，內政部警政署今年3月公告實施「...

新北新莊台1高架橋工程 5/1-7/29夜間改道

新北市政府養工處辦理台1線高架橋防蝕塗裝工程，自5月1日起至7月29日止，每日夜間10時至翌日清晨5時，分區、分階段封閉橋下平面道路新北大道四段(中環路三段至泰林路)及新北大道五段(至文程路口)，提醒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。