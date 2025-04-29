桐在瑞芳花現音樂 新北瑞芳桐花祭滿滿客家元素

今年的瑞芳桐花祭有了許多新的亮點和活動，不僅有精彩的表演，更有許多充滿客家特色創意與在地文化的市集攤位，還有添加桐花元素的瓶燈彩繪，將廢棄的玻璃瓶添上桐花彩繪元素變身為精緻藝術品，傳承瑞芳老街礦工特色與桐花，讓大家在享受大自然美景的同時，也能感受到當地文化的魅力。

今年活動除了賞花以外，更帶大家深度體驗道地的客家文化，多組學校和社區團體的藝文表演，由吉慶國小擂鼓醒獅隊精彩的擂鼓醒獅為活動揭開序幕，接著有汐止客屬協會帶來客家歌謠演出，還有吉他、月琴演奏，讓人沉浸在悠揚的樂音中。

瑞芳區區長楊勝閔表示，目前桐花花況約6成，花期預計還有2週，歡迎大家在這個春末夏初，把握機會來一趟瑞芳輕旅行吧。

市議員林裔綺表示，今年瑞芳桐花祭有滿滿的客家元素，場邊也有瓶燈彩繪體驗，將瑞芳老街發展的瓶燈文化也帶到四腳亭，在玻璃瓶上畫上桐花彩繪，將自己獨一無二的創作帶回家，相當具有紀念價值。