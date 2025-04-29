新北三芝兒三公園步道完工 民眾使用更舒適安全

三芝兒三公園是埔坪里內最主要的公園，週邊有許多大型住宅社區，更是在地居民的活動空間，其中往三民街的出入口因地勢關係，階梯高低落差較大，原本的石階也不平整，因此三芝區公所在113年底，經由蔡錦賢議員的建議經費支持，完成此聯絡步道階梯的改善，讓民眾到兒三公園遊憩有更友善的通行環境。

市議員蔡錦賢表示，公園共有3個出入口，過去有許多民眾反映，從三民街進入兒三公園的入口非常不友善，也曾有跌倒踩空的意外事故發生，因此議員爭取經費，並且由三芝區公所規劃進行聯絡步道改善。三芝區長賴小萍也表示，兒三公園是在地長者及親子休憩的重要場所，居民使用率相當高，因此相關設備，公所也會積極改善，讓居民更安全舒適。

賴小萍也表示，聯絡步道總長約37.4米，旁有許多私人菜園，改善前的聯絡步道公園端與三民街高低落差約5米多，以致舊有階梯過高及地坪太陡，不利民眾通行。透過這次蔡錦賢議員爭取約60萬元的經費，透過平緩階梯及平台來降低落差，並以較平整及美觀石板舖面取代原來的不平整石塊，加上階梯扶手，讓民眾走的安全又舒適。