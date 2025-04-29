帶真槍進議場質詢！新北議員爭取警局建立獵槍保管流程

新北市議員馬見今天在議會質詢，在會議主席與議會祕書長同意下，帶著「獵槍」進場質詢，他指出，內政部警政署今年3月公告實施「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，但新北市府對於「集中保管」與「個別保管」根本沒有準備好，一般族人很難備有鐵櫃、警鈴及監視器，要求市府盡速建立相關制度，保障族人權益。

馬見指出，原住民申請持有自製獵槍，應先通過16小時的獵槍安全訓練及測驗，取得合格證書，另自製獵槍應必須由轄區警局送交國防部，完成安全檢測，而獵槍及其主要組成零件或彈藥，應存放於原住民族地區，採集中或個別保管。

馬見說，個人保管須具備鐵櫃、警鈴及監視器；集中保管須由部落或團體設置庫房，鋼筋水泥構築、並有24小時專人看管、並有錄影監視、消防及溫溼度控管設備等等，這對於族人或部落而言，都是相當難以達成的。

馬見說，集中保管部分，涉及部落共識、獵人的參與，必須透過部落會議及行政資源的投入，才能順利推動，新北市的原住民族人僅有兩千多名族人是居住於烏來區，有超過六萬名原住民族人，是從全國55個原鄉遷居到新北。生活在都市住宅的族人們，沒有自行設置槍櫃、保全、監控的條件，又無法以組織部落來作集中保管。

他要求，原民局與警察局會同內政部警政署聯合召開說明會或座談會，並與烏來4個部落積極合作討論，針對共同保管提出可行方案，第三是主動進入各區，針對都會區的原住民族人進行新法規內容的說明與輔導，並公開說明派出所集中保管作業標準及流程。

警察局長廖訓誠指出，目前新北市原住民自治獵槍證照有210張，依照許可管理辦法，就是集中、個別保管規定，至於存放派出所，依法是要因為天災與搬遷等問題，對於議員提出建議，會持續與內政部溝通，並提出相關具體規畫。

對於今日帶槍入議場，馬見表示，他有取得大會主席與議會祕書長同意，同時也有攜帶合法證照，同時沒裝彈也沒有裝火藥。