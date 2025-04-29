快訊

母女遭詐千萬身亡…警諷「妳還活著喔？」送懲戒 開庭要法官從重處分

獨／陳梅慧國道車禍身亡今獲不起訴 XREX兩創辦人洗錢緩起訴

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

三重果菜市場遷建問題 國土署：新北市未提具體內容

中央社／ 台北29日電

內政部國土署說，內政部都委會今天通過新北市三重都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，針對新北市府多次提出將三重果菜市場遷至蘆洲，這次仍未提出具體調整內容，請市府配合辦理後，內政部都委會將再協助加速審議。

國土署新聞稿指出，內政部都委會審議通過三重都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，解決民眾持有公共設施保留地衍生的困擾及檢討不必要公共設施用地，請新北市府積極檢討每處公共設施用地必要性，並與大眾充分說明及溝通，以解決公共設施保留地問題，保障民眾權益與都市環境品質。

國土署說，新北市政府多次對外表示，規劃將「原地重建」的三重果菜市場，遷至蘆洲案公展草案公園用地，但這次公設檢討計畫書沒有相關說明。

國土署強調，三重果菜市場原地重建案已通過內政部審議，若市府決議搬遷，原案同意都更的條件就與原審竣不同，應同步提出變更方案。

國土署說，依今年4月2日市府檢送三重果菜批發市場變更案補充資料，內容並未依規定回饋公共設施用地，也沒有提出異地重建後具體調整內容。因此為避免延宕在地發展、影響市民權益，請市府積極配合辦理後，內政部都委會將再協助加速審議。

國土署表示，內政部自民國103年推動全國公共設施保留地專案通盤檢討，請各縣市加速公共設施保留地檢討作業，妥適解決數十年來累積的公共設施保留地陳疴，全力化解民怨，改善都市生活品質。

三重 內政部

延伸閱讀

六都唯二沒有提供鄰長團保 新北民政局：研議明年納入

罷綠連署涉偽冒 國民黨新北市黨部書記長羈押禁見

檢方查罷綠連署 國民黨新北市黨部書記長遭聲押禁見

新北檢第二波查罷綠連署 國民黨新北市黨部3人請回

相關新聞

帶真槍進議場質詢！新北議員爭取警局建立獵槍保管流程

新北市議員馬見今天在議會質詢，在會議主席與議會祕書長同意下，帶著「獵槍」進場質詢，他指出，內政部警政署今年3月公告實施「...

新北新莊台1高架橋工程 5/1-7/29夜間改道

新北市政府養工處辦理台1線高架橋防蝕塗裝工程，自5月1日起至7月29日止，每日夜間10時至翌日清晨5時，分區、分階段封閉橋下平面道路新北大道四段(中環路三段至泰林路)及新北大道五段(至文程路口)，提醒

北市跨年舞台搭設意外 北市勞檢：已開罰

有關2025臺北跨年晚會舞台工安事故，臺北市政府除於第一時間啟動關懷機制，後續並積極調查依法究責。觀光傳播局表示，職災檢討報告調查結果，事故原因為雇主未使勞工確實使用背負式安全帶，北市勞檢處並已依職業

六都唯二沒有提供鄰長團保 新北民政局：研議明年納入

新北市八里區長坑里一名鄰長，去年在路上發生死亡車禍，卻因市府未將鄰長納入團體保險，讓家屬陷入困境。新北市議員鄭宇恩、石一...

首屆台北戲劇獎入圍揭曉 樊光耀：讓老劇場人有動力繼續做下去

第一屆台北戲劇獎今天在台北表演藝術中心舉辦入圍記者會。入圍以四把椅子劇團的「太陽」橫掃6項提名，楊迦恩分別雙料入圍戲劇及...

找回與自然的連結 新北「微笑山線」推5大主題體驗

新北市觀旅局推動「微笑山線 山林的創意提案」系列活動，自5月起至6月底將舉辦5場限定體驗，從印花設計、野菜料理到聲音採集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。