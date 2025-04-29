北市跨年舞台搭設意外 北市勞檢：已開罰

有關2025臺北跨年晚會舞台工安事故，臺北市政府除於第一時間啟動關懷機制，後續並積極調查依法究責。觀光傳播局表示，職災檢討報告調查結果，事故原因為雇主未使勞工確實使用背負式安全帶，北市勞檢處並已依職業安全衛生法開罰。事發後觀傳局持續與家屬聯繫，並暫停給付廠商契約價金，以督促承包廠商積極辦理理賠事宜。

勞檢處表示，針對事故發生原因，經查該墜落災害主要係於舞台雷爾架外高處作業時，雇主未確實使勞工使用安全帶所致，並已依職業安全衛生法開罰承商及下包廠商，針對本案雇主事故責任部分，已移送司法機關偵辦。

觀傳局表示，113年12月25日事故發生當日，蔣萬安市長即指示相關局處啟動關懷機制 ，並要求活動承商做好聯繫、協處、慰問等工作；觀光傳播局、原住民族事務委員會、社會局並前往慰問家屬，致贈慰問金共15萬元，施工雇主（活動承商下包商）亦於27日提供喪葬等緊急支應費用250萬元予家屬。為負責任處理後續事宜，已扣留廠商契約價金，並暫停後續款項給付。

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