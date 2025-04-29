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新北新莊台1高架橋工程 5/1-7/29夜間改道

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市政府養工處辦理台1線高架橋防蝕塗裝工程，自5月1日起至7月29日止，每日夜間10時至翌日清晨5時，分區、分階段封閉橋下平面道路新北大道四段(中環路三段至泰林路)及新北大道五段(至文程路口)，提醒民眾配合交維管制及義交引導改道通行。養工處表示，台1線高架橋橫跨二重疏洪道及淡水河，為新北市與台北市間交通要道，同時連接省道快速道路台65線、台64線，交通流量龐大。經檢視鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕情況，因此透過防蝕塗裝工程以增加橋梁使用安全，延長橋梁使用壽命。

養工處提醒，施工期間客運及公車不影響原行駛動線，請用路人提前或依照施工指示牌面改道通行，並遵守現場交維管制人員導引以確保行車安全，工程若遇雨則順延，造成不便敬請見諒。

聚傳媒

橋梁 高架橋

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