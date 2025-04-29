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六都唯二沒有提供鄰長團保 新北民政局：研議明年納入

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員石一佑要求市府將鄰長納入保險。記者葉德正／攝影
新北市議員石一佑要求市府將鄰長納入保險。記者葉德正／攝影

新北市八里區長坑里一名鄰長，去年在路上發生死亡車禍，卻因市府未將鄰長納入團體保險，讓家屬陷入困境。新北市議員鄭宇恩、石一佑今天在議會質詢，不約而同要求市府將負責眾多市府業務的鄰長納入保障。新北市民政局長林耀長表示，評估需要2700萬元經費，目前已研擬討論，若財劃法經費納入會更有餘裕，會在明年預算處理。

鄭宇恩指出，鄰長們平常協助市府宣導市政，但市府卻沒有提供保險保障，目前台北市、桃園市、台中市、台南市與南投縣都有全額保障。

宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、花蓮縣、台中縣、澎湖縣都有部分投保。

鄭宇恩說，新北市鄰長有2萬2000多人，如果提供300-500元保費，大概也只有600多萬元，對民政局不是很大的負擔，如果無法全額保障，至少也要提供部分補助，擴大保障範圍。

石一佑也說，鄰長是里長左右手，六都只剩下新北跟高雄都沒有，要求市府趕快處理。

林耀長表示說，鄰長工作很辛苦，還要擔任環保志工、巡守隊，不過300元可能會沒人投標，目前有在研究相關方案，是要全額，或是部分，都是討論的項目，會納到明年預算處理。

林耀長說，目前粗估經費要2700萬元，如果財劃法預算下來，會更有餘裕，不過目前都在討論中。

另外石一佑也在質詢時指出，新北市守望相助隊70歲必須強制離隊，但現在人老化嚴重，人生七十才開始，身體都比我們還強壯，市府不該自我設限。

警察局長廖訓誠說，是否可以放寬年齡上限，警察局有含內政部，今年3月18日有回函，要依照現行制度，不宜再提高。

但石一佑說，現行法規就是沒有說不行；廖訓誠說，會再跟內政部研擬。

新北市議員鄭宇恩要求市府將鄰長納入保險。記者葉德正／攝影
新北市議員鄭宇恩要求市府將鄰長納入保險。記者葉德正／攝影

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