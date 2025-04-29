快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉：他們「犧牲美國變繁榮」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

首屆台北戲劇獎入圍揭曉 樊光耀：讓老劇場人有動力繼續做下去

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
第一屆台北戲劇獎入圍名單記者會。記者邱書昱／攝影
第一屆台北戲劇獎入圍名單記者會。記者邱書昱／攝影

第一屆台北戲劇獎今天在台北表演藝術中心舉辦入圍記者會。入圍以四把椅子劇團的「太陽」橫掃6項提名，楊迦恩分別雙料入圍戲劇及音樂劇男演員獎。演員樊光耀致詞表示，戲劇獎對於老劇場人無比興奮，未來更有誘因繼續做下去。

入圍名單中，四把椅子劇團的作品「太陽」橫跨最佳戲劇、導演與舞台、燈光、聲音、影像等設計項目，共獲6項提名，成為本屆入圍最多的作品。音樂劇類則由僻室 House Peace「我的初戀是頭鹿」表現最為亮眼。

另外，戲劇類及音樂劇類男女演員中，楊迦恩分別以戲劇「獨疝其身」、「我的初戀是頭鹿」雙料入圍。名單中，也有螢幕中常見的資深演員金士傑、方宥心，以及金曲歌王許富凱、金鐘得主于子育等。

台北市文化局長蔡詩萍致辭時，表達激動與開心，他說，一年前在北藝舉辦記者會到今天公布入圍名單，半年時間徵件下來，就徵集到647件，目前第二屆持續徵件當中，時間長達一年數量至少會增加一倍以上。不僅是收件數量，就連對外開放擔任評審，挑選10人就有100多人報名，相當熱烈。

蔡詩萍說，戲劇獎的總獎金270萬元，在經過市議會的支持下，未來也會持續加碼，作為實質的鼓勵。他也說，最近看了綠光劇團的人間條件4，憶起曾出演人間條件1跑過龍套，現在履行了當年和大導演們在後台聊天，期盼著屬於自己戲劇獎的日子，演員不只參加金馬金鐘，也有舞台劇的獎項。

出席公布入圍名單的樊光耀分享，和一群舞台劇演員們聚餐時，當大家聊到了台北有這個戲劇獎時，彷彿回到在大學時期的興奮眼神，「我們的說是工作也好、理想也罷，總需要一點點動力，老劇場人無比興奮，對於年輕或老演員，對未來都有誘因，可以繼續勇敢繼續做下去。」

樊光耀也感謝蔡詩萍，言既出，行必果，真的打造專屬舞台劇的戲劇獎。

資深演員樊光耀。記者邱書昱／攝影
資深演員樊光耀。記者邱書昱／攝影

舞台 蔡詩萍 音樂劇

延伸閱讀

觀眾好評不斷！音樂劇《火神的眼淚》盛大開演

世壯運／北市議員訝異「開幕門票已賣8成2」 蔡詩萍再曝表演亮點

于子育爆母親「膝蓋出狀況」急動手術開刀　術後狀況曝

不要再叫我媽！于子育獻身情慾激戰 昭告天下：我單身

相關新聞

首屆台北戲劇獎入圍揭曉 樊光耀：讓老劇場人有動力繼續做下去

第一屆台北戲劇獎今天在台北表演藝術中心舉辦入圍記者會。入圍以四把椅子劇團的「太陽」橫掃6項提名，楊迦恩分別雙料入圍戲劇及...

六都唯二沒有提供鄰長團保 新北民政局：研議明年納入

新北市八里區長坑里一名鄰長，去年在路上發生死亡車禍，卻因市府未將鄰長納入團體保險，讓家屬陷入困境。新北市議員鄭宇恩、石一...

找回與自然的連結 新北「微笑山線」推5大主題體驗

新北市觀旅局推動「微笑山線 山林的創意提案」系列活動，自5月起至6月底將舉辦5場限定體驗，從印花設計、野菜料理到聲音採集...

新北新莊台1高架橋工程 5/1-7/29夜間改道

新北市政府養工處辦理台1線高架橋防蝕塗裝工程，自5月1日起至7月29日止，每日夜間10時至翌日清晨5時，分區、分階段封閉橋下平面道路新北大道四段(中環路三段至泰林路)及新北大道五段(至文程路口)，提醒

北市跨年舞台搭設意外 北市勞檢：已開罰

有關2025臺北跨年晚會舞台工安事故，臺北市政府除於第一時間啟動關懷機制，後續並積極調查依法究責。觀光傳播局表示，職災檢討報告調查結果，事故原因為雇主未使勞工確實使用背負式安全帶，北市勞檢處並已依職業

中和雙屍案 張維倩質疑社政系統未查覺

新北市中和區昨天傳出一起雙屍命案，一名房東向中和警分局中原派出所報案指稱一對日台籍夫妻向他承租房屋，卻已失聯多日，經警消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。