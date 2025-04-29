首屆台北戲劇獎入圍揭曉 樊光耀：讓老劇場人有動力繼續做下去

第一屆台北戲劇獎今天在台北表演藝術中心舉辦入圍記者會。入圍以四把椅子劇團的「太陽」橫掃6項提名，楊迦恩分別雙料入圍戲劇及音樂劇男演員獎。演員樊光耀致詞表示，戲劇獎對於老劇場人無比興奮，未來更有誘因繼續做下去。

入圍名單中，四把椅子劇團的作品「太陽」橫跨最佳戲劇、導演與舞台、燈光、聲音、影像等設計項目，共獲6項提名，成為本屆入圍最多的作品。音樂劇類則由僻室 House Peace「我的初戀是頭鹿」表現最為亮眼。

另外，戲劇類及音樂劇類男女演員中，楊迦恩分別以戲劇「獨疝其身」、「我的初戀是頭鹿」雙料入圍。名單中，也有螢幕中常見的資深演員金士傑、方宥心，以及金曲歌王許富凱、金鐘得主于子育等。

台北市文化局長蔡詩萍致辭時，表達激動與開心，他說，一年前在北藝舉辦記者會到今天公布入圍名單，半年時間徵件下來，就徵集到647件，目前第二屆持續徵件當中，時間長達一年數量至少會增加一倍以上。不僅是收件數量，就連對外開放擔任評審，挑選10人就有100多人報名，相當熱烈。

蔡詩萍說，戲劇獎的總獎金270萬元，在經過市議會的支持下，未來也會持續加碼，作為實質的鼓勵。他也說，最近看了綠光劇團的人間條件4，憶起曾出演人間條件1跑過龍套，現在履行了當年和大導演們在後台聊天，期盼著屬於自己戲劇獎的日子，演員不只參加金馬金鐘，也有舞台劇的獎項。

出席公布入圍名單的樊光耀分享，和一群舞台劇演員們聚餐時，當大家聊到了台北有這個戲劇獎時，彷彿回到在大學時期的興奮眼神，「我們的說是工作也好、理想也罷，總需要一點點動力，老劇場人無比興奮，對於年輕或老演員，對未來都有誘因，可以繼續勇敢繼續做下去。」