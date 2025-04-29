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找回與自然的連結 新北「微笑山線」推5大主題體驗
新北市觀旅局推動「微笑山線 山林的創意提案」系列活動，自5月起至6月底將舉辦5場限定體驗，從印花設計、野菜料理到聲音採集與梵唱祝福，帶領民眾透過5種方式重啟與山林的感官對話，實踐人與自然共感的生活提案。
觀旅局表示，活動結合在地服務據點、藝術創作與自然教育，由專業藝術家與引導師帶路，透過5場各具風格的體驗，引領參與者以身體感知探索山林美學與人文風土。
首場活動「茶山古道與她的印花設計」將於5月10日在深坑登場，邀請印花設計師范宇帶領民眾走訪炮仔崙茶山古道，進行植物採集與印花創作，留下屬於自己的山林記憶。
第二場「大高坑山腳聚落野菜辨識與自然料理」預計5月24日舉辦，由園藝治療師邱士倢帶隊，從山徑出發辨識野菜，並現場共煮自然風味餐點，品嘗土地的原始滋味。
接著6月7日於鶯歌登場的「忠義山的聲音採集與創作」，由聲音藝術家鄭琬蒨帶領民眾採集自然與聚落聲響，並透過素燒陶盤繪圖，將聽覺經驗轉化為視覺創作，留下個人化的山林聲景。
第四場活動「在山上山梵唱與瑜伽的祝福」將於6月14日於中和舉辦，結合劇場與梵唱藝術家李宛玲的聲音引導，在百年雀榕樹下以聲音冥想與瑜伽練習共振身心。
最後一場「獅頭山植物解讀與圖鑑設計」將於6月29日於新店舉辦，由植物圖文創作者黃瀚嶢帶領民眾行走步道、手繪植物圖鑑，體驗自然教育與博物學的詩意之美。
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