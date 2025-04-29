快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉：他們「犧牲美國變繁榮」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

找回與自然的連結 新北「微笑山線」推5大主題體驗

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
5月24日在樹林山佳體驗山林與味蕾的結合，創作出屬於自己的家山料理。圖／新北市觀旅局提供
5月24日在樹林山佳體驗山林與味蕾的結合，創作出屬於自己的家山料理。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局推動「微笑山線 山林的創意提案」系列活動，自5月起至6月底將舉辦5場限定體驗，從印花設計、野菜料理到聲音採集與梵唱祝福，帶領民眾透過5種方式重啟與山林的感官對話，實踐人與自然共感的生活提案。

觀旅局表示，活動結合在地服務據點、藝術創作與自然教育，由專業藝術家與引導師帶路，透過5場各具風格的體驗，引領參與者以身體感知探索山林美學與人文風土。

首場活動「茶山古道與她的印花設計」將於5月10日在深坑登場，邀請印花設計師范宇帶領民眾走訪炮仔崙茶山古道，進行植物採集與印花創作，留下屬於自己的山林記憶。

第二場「大高坑山腳聚落野菜辨識與自然料理」預計5月24日舉辦，由園藝治療師邱士倢帶隊，從山徑出發辨識野菜，並現場共煮自然風味餐點，品嘗土地的原始滋味。

接著6月7日於鶯歌登場的「忠義山的聲音採集與創作」，由聲音藝術家鄭琬蒨帶領民眾採集自然與聚落聲響，並透過素燒陶盤繪圖，將聽覺經驗轉化為視覺創作，留下個人化的山林聲景。

第四場活動「在山上山梵唱與瑜伽的祝福」將於6月14日於中和舉辦，結合劇場與梵唱藝術家李宛玲的聲音引導，在百年雀榕樹下以聲音冥想與瑜伽練習共振身心。

最後一場「獅頭山植物解讀與圖鑑設計」將於6月29日於新店舉辦，由植物圖文創作者黃瀚嶢帶領民眾行走步道、手繪植物圖鑑，體驗自然教育與博物學的詩意之美。

6月14日在中和榕園舉辦在山上山梵唱與瑜伽的祝福，於百年雀榕下一起以聲音冥想梵唱瑜珈樂音體驗。圖／新北市觀旅局提供
6月14日在中和榕園舉辦在山上山梵唱與瑜伽的祝福，於百年雀榕下一起以聲音冥想梵唱瑜珈樂音體驗。圖／新北市觀旅局提供
新北「微笑山線」5月起開跑五場限定體驗。圖／新北市觀旅局提供
新北「微笑山線」5月起開跑五場限定體驗。圖／新北市觀旅局提供
6月7日在鶯歌舉辦山林聲景記憶，帶領民眾記錄山林中的自然與聚落聲響。圖／新北市觀旅局提供
6月7日在鶯歌舉辦山林聲景記憶，帶領民眾記錄山林中的自然與聚落聲響。圖／新北市觀旅局提供

藝術家 設計師

延伸閱讀

國民黨新北黨部書記長遭羈押 黨部主委：會抗告

昔自媒體課程狂銷4千萬！愛莉莎莎新推瑜伽課程　開賣不到2天創「近千萬業績」

防堵剴剴案再現 新北藍綠議員喊居家保母要先身心評估

最強「鮪魚+松葉蟹」吃到飽！海鮮控衝 新北最高Buffet「50樓Café」新菜超精彩 母親節限定「波士頓龍蝦吃到飽」只有2天

相關新聞

首屆台北戲劇獎入圍揭曉 樊光耀：讓老劇場人有動力繼續做下去

第一屆台北戲劇獎今天在台北表演藝術中心舉辦入圍記者會。入圍以四把椅子劇團的「太陽」橫掃6項提名，楊迦恩分別雙料入圍戲劇及...

六都唯二沒有提供鄰長團保 新北民政局：研議明年納入

新北市八里區長坑里一名鄰長，去年在路上發生死亡車禍，卻因市府未將鄰長納入團體保險，讓家屬陷入困境。新北市議員鄭宇恩、石一...

找回與自然的連結 新北「微笑山線」推5大主題體驗

新北市觀旅局推動「微笑山線 山林的創意提案」系列活動，自5月起至6月底將舉辦5場限定體驗，從印花設計、野菜料理到聲音採集...

新北新莊台1高架橋工程 5/1-7/29夜間改道

新北市政府養工處辦理台1線高架橋防蝕塗裝工程，自5月1日起至7月29日止，每日夜間10時至翌日清晨5時，分區、分階段封閉橋下平面道路新北大道四段(中環路三段至泰林路)及新北大道五段(至文程路口)，提醒

北市跨年舞台搭設意外 北市勞檢：已開罰

有關2025臺北跨年晚會舞台工安事故，臺北市政府除於第一時間啟動關懷機制，後續並積極調查依法究責。觀光傳播局表示，職災檢討報告調查結果，事故原因為雇主未使勞工確實使用背負式安全帶，北市勞檢處並已依職業

中和雙屍案 張維倩質疑社政系統未查覺

新北市中和區昨天傳出一起雙屍命案，一名房東向中和警分局中原派出所報案指稱一對日台籍夫妻向他承租房屋，卻已失聯多日，經警消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。