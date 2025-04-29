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領先全國！北市急重症整合系統暨APP 單季助1198人就醫

中央社／ 台北29日電

北市領先全國推出「急重症整合系統暨APP」，台北市消防局今天說，藉此醫療資訊可提早6分鐘傳輸至醫院，今年首季已協助1198案件就醫，下半年將納入AI判讀心電圖功能。

消防局今天發布新聞稿表示，北市「急重症整合系統暨APP」於今年元月正式上線，為全國首創針對OHCA（到院前心肺功能停止）、重大創傷、急性腦中風及急性冠心症等急重症類別，利用智慧聯網（AIoT）技術精準取得消防局救護車上傷病患的生理監測數據，像是血壓、血氧、血糖、體溫量測設備及12導程生理監視設備等。

新聞稿指出，透過此系統傳輸數據至北市各合作急救責任醫院，結合到院前及到院後患者資訊，並以視覺化儀表板呈現數據資料，節省接收傷病患生理參數時間高達6分鐘（近年度平均送醫時間），以利醫院提早為傷病患做準備，提升到院前緊急救護品質。

根據消防局統計資料顯示，「急重症整合系統暨APP」自1月起至3月止，已有1198案件藉由APP傳輸心電圖及生命數據至醫院，協助相關醫療。

消防局指出，視覺化儀表板結合地理資訊系統（GIS）功能，可計算預計抵達醫院時間，北市急救責任醫院皆可透過院前儀表板查閱，若遇急性心肌梗塞病人更可透過系統查閱心電圖資，提前啟動心臟科醫師準備以利病人打通血管，也利醫院急診室提前做準備。

此外，案件結束後，透過消防局及醫院端完善傷病患預後資料，經數據分析滾動式調整消防局的緊急救護政策規劃。

消防局表示，「急重症整合系統暨APP」開啟生理監視設備使用AIoT技術的新時代。為進一步提升城市智慧治理，此系統也規劃於今年下半年納入AI判讀心電圖功能，提升院前判斷急性心肌梗塞的準確性，未來也將介接到院前超音波圖資，持續透過AIoT智慧聯網技術，逐步提升到院前緊急醫療救護效能。

北市 心肌梗塞 腦中風

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