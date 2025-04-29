中和雙屍案 張維倩質疑社政系統未查覺

新北市中和區昨天傳出一起雙屍命案，一名房東向中和警分局中原派出所報案指稱一對日台籍夫妻向他承租房屋，卻已失聯多日，經警消破門而入才發現兩人已死亡多時。新北市議員張維倩今天在議會質詢，指出該妻子申請過低收補助，相關訪視單位卻沒有發現異樣，新北這類案件層出不窮，市府應該補救，人命可貴，別讓悲劇一再重演。

新北市中和區景平路昨天驚傳雙屍命案，56歲日籍租客倉姓男子、61歲台籍林姓前妻，因失聯多日，經警消破門而入才發現兩人已死亡多時。新北社會局表示，經查案家未有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄，後續將配合檢警釐清死因。

張維倩說，中和日前才發生照顧者媽媽往生，導致一家四口只剩下失智爸爸存活悲劇，沒想到昨天又再度發生這類事件，當地里長也不知道這對家庭情況，質疑相關系統沒有及時進入協助。

李美珍說，這個案子確實在查詢過後，沒有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄；不過張維倩指出，妻子不良於行是否有申請相關補助，李美珍回應，有申請身障低收補助。

張維倩說，丈夫是日本人，市府單位是否有給予任何幫助？李美珍指出，最後一次是去年底公所到家裡複查，有看到這名日籍丈夫在照顧他，並沒有發現任何異樣。

張維倩說，新北這類案件層出不窮，市府應該補救，人命可貴，別讓悲劇一再重演。