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北捷遊憩公司7月1日成立 議員籲：勿重蹈悠遊卡覆轍

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市立兒童新樂園將委外由專業經營。示意圖。圖／北市兒童樂園提供
台北市立兒童新樂園將委外由專業經營。示意圖。圖／北市兒童樂園提供

台北捷運將於7月1日成立北捷遊憩公司，委外轉由專業來經營小巨蛋、兒童新樂園及貓纜事業。北捷總經理黃清信今赴議會備詢，他針對資本額、董監事席次等說明。北市議員以悠遊卡公司為例，要求研議退場機制，並在最後下四項附帶決議。

黃清信說明，北捷遊憩公司資本額規畫為6千萬元，北捷股權占6成、北市府占4成，按照現行進度會在7月1日成立公司，主責機關為交通局，公司員額為324人，董監事人員，董事席次為7到13席、初期為9席，監視人席次為1到3席，預計5月中旬前完成作業。

黃清信說，遊憩公司的總經理及營運副總經理會採公開徵求，同時依據先前議會附帶決議，3年內進用外部人員要達3成狀況下，第一年會先由外部招募30名專業人士，當初調任支援的北捷同仁，會依照意願轉任或回任，5月將召開內部說明會。

黃清信也說，由於市府資本額超過5成以上，會依市府總預算編製要點編製預算，送市議會審議通過後執行，遊憩公司總經理也得列席市議會備詢。

北市議員王孝維、陳炳甫針對遊憩公司獲利、公司員額編制及貓纜等質詢。議員游淑慧建議，遊憩公司在維修機電方面不需要多一個處室，「北捷在機電是專業，就委由北捷處理，也能增加業務收入，又節省新公司人事費。」

北市議員許淑華提醒，小巨蛋之後會不會以自負盈虧為由將公益時段取消？日後公司轉投資時，也應該要到議會來報告。甚至是公司若虧損的停損點，該如何有退場機制？「悠遊卡公司投資一堆子公司，最後都紛紛賣掉。」議員耿薇同樣提到退場機制的問題。

黃清信回應，現階段員額為250人，一年先從外部招募30名專業人員，陸續達到三成的水準。未來公司的維修處會針對纜車、兒童樂園設備，通用的水電消防等，則會接受北捷委託，共同降低成本。

黃清信也說，公司成立的目的是利用新的事業、產品服務增加獲利，而非公益時段壓縮。另外，轉投資部分，政府也有清楚程序，預算也會到議會審議，但目前沒有這項計畫。

針對退場機制部分，黃清信說明，公司有做五年財務計畫，預估獲利6千到7千多萬元；同時公司法也會有規範，若資本額虧到一半，必須開股東會因應狀況，增資也要由議會同意。

交通委員會第一召集人林延鳳提醒，為了不要重蹈悠遊卡公司覆轍，並且下四項附帶決議，包含北捷遊憩公司董事會應有專業經理人協助。公司成立後仍應延續公益時段，不得以自負盈虧為由任意取消。公司成立後，如規畫進行公司章程所營業事業之外之轉投資，預算應報經議會同意。公司依公司法相關規定，預先研擬遊憩公司之退場機制。

台北捷運 議員 退場機制

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