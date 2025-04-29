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北市去年冷氣機陳情破千件 噪音擾鄰挨罰高達2.1萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
窗型冷氣未接冷凝水引流管，製造噪音又汙染環境。圖／台北市環保局提供
窗型冷氣未接冷凝水引流管，製造噪音又汙染環境。圖／台北市環保局提供

台灣各地氣溫近來逐漸升高，民眾使用冷氣機的頻率增加，滴水、噪音恐頻傳。北市去年接獲1548件陳情案，尤其6至8月就有759件、幾近半數，其中1件噪音案被罰高達2.1萬元，環保局今教戰可清洗冷氣機濾網、保養室外機增加隔震等4招，助民眾吹得舒服又不擾鄰。

環保局去年查到冷氣滴水案984件，其中6到8月共529件、占53.8%；冷氣噪音陳情案則有564件，6到8月為230件、占40.8%。

冷氣機滴水案，環保局會先勸導改善，對於7天內未改善者，可依廢棄物清理法第50條開罰1200元至6000元，去年共罰3件、各1200元。

至於冷氣機噪音超過管制標準，經限期改善仍未符合噪音管制標準者，可依噪音管制法第24條處3000元至3萬元罰鍰，環保局去年共罰5件，依超過分貝數計算裁處金額，落在3000元至2萬1000元不等。

環保局提醒，民眾開冷氣前可做4步驟，避免擾鄰造成環境公害。一是清洗冷氣機濾網，若冷氣濾網太髒，內部藏汙納垢，會導致集水盤或排水管阻塞，進而使冷凝水從外部溢出；二為確認排水管是否正常安裝，冷氣機滴水原因多是排水管沒接好所致，排水管長期在戶外風吹雨打，可能老舊破洞或被風雨吹落，造成冷氣滴水。

環保局說，三是確保排水管銜接正常，若管線連接到大樓的共同排水孔，務必確認排水順暢，如沒排水孔，建議將水引導至陽台或室內容器，並定期清理防蚊蟲孳生。

環保局指出，四為保養室外機增加隔震，分離式室外機常安裝在外牆角落處，經曝曬雨淋及長期運轉，易因零件老化鬆脫產生異音或低頻噪音，建議定期保養檢修，並在鎖點及底部加裝隔振橡膠墊或隔振器。民眾若發現冷氣機滴水及噪音，可撥打1999市民熱線或向當地清潔隊反映。

台北市環保局環保稽查大隊進行冷氣機噪音稽查。圖／台北市環保局提供
台北市環保局環保稽查大隊進行冷氣機噪音稽查。圖／台北市環保局提供
冷氣機的冷凝水未適當排放，造成地面積水。圖／台北市環保局提供
冷氣機的冷凝水未適當排放，造成地面積水。圖／台北市環保局提供

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