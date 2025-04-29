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搭世壯運風潮 淡古博物館「打開」淡江高中百年體育館

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物攜手淡江高中，規畫專屬導覽行程，帶遊客一窺百年體育館及橄欖球場。記者劉懿萱／攝影
新北市立淡水古蹟博物攜手淡江高中，規畫專屬導覽行程，帶遊客一窺百年體育館及橄欖球場。記者劉懿萱／攝影

2025世壯運5月即將登場，新北市立淡水古蹟博物館搭上世壯運風潮，與淡江高中規畫專屬導覽行程，帶遊客一窺百年體育館及橄欖球場，並體驗125年前淡水稅關員下班後運動項目，與日治時期小學生體操課，5月5日中午12時開放報名。

淡水古蹟博物館與新北私立淡江高級中學合作，將於5月17、18、24、25日上午10時至11時30分推出百年老派運動會專屬導覽團，行程包含參觀百年體育館、橄欖球場、滬尾小學校禮堂及淡水海關碼「稅關新人下班生存指南─淡水稅關五十會特展」，每場次25人，共100人，5月5日中午12時開放報名，額滿為止，詳細內容請上淡古官方網站https://www.tshs.ntpc.gov.tw/查詢。

淡古館長蔡美治說，為提升淡水的文化觀光量能，今年積極「打開」淡水古蹟，首波打開的是淡江高中的體育館和橄欖球場，搭配世壯運推出主題導覽，讓全民都能用不同的方式參與國際盛事。未來將與真理大學共同規畫開放理學堂大書院、姑娘樓、牧師樓及馬偕故居等，滿足國內外旅客朝聖知名影劇拍攝場景的心願。

淡江高中校長周國生說，校園內體育館建於1923年，造形模仿閩南式農宅，正面有馬背造形和鳥踏線，上方有綠釉磚氣窗，門口有垂花燈座，頗有廟宇的趣味，為一棟中西合璧的建築。日治時期一度改為武道館，已故前總統李登輝也曾在此練習劍道。

而橄欖球場則有台灣橄欖球運動發源地之稱，1923年由陳清忠成立台灣第一支橄欖球隊，當時的「台北聯合隊」屢創體壇佳績，時至今日，淡江高中橄欖球隊仍是全國知名的強隊，校友兼球員的知名藝術家林舜龍還曾為球場設計一座紀念碑，傳承意味濃厚。

新北市立淡水古蹟博物攜手淡江高中，規畫專屬導覽行程，帶遊客一窺百年體育館及橄欖球場。記者劉懿萱／攝影
新北市立淡水古蹟博物攜手淡江高中，規畫專屬導覽行程，帶遊客一窺百年體育館及橄欖球場。記者劉懿萱／攝影

古蹟博物館 淡水 體育館

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