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世壯運大陸選手能不能來？北市府：不會影響賽程規畫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
104歲林友茂（中）參加世壯運羽球雙打，是國內最高齡選手，成為世壯運另類代言人，推廣全民運動。本報資料照片
104歲林友茂（中）參加世壯運羽球雙打，是國內最高齡選手，成為世壯運另類代言人，推廣全民運動。本報資料照片

雙北世壯運倒數18天，截至29日，執委會統計，有555位大陸選手及陪同人員申請入台，其中有些資料需要補正，目前已有476人提供，112人已經通過審查。由於大陸選手來台比賽，還需申請對岸「大通證」，到時能不能來台？是否影響賽程規畫？體育局長表示不會影響，賽程與選手來是兩件事，裁判長會依現場狀況處理。

北市議會教育委員會今天由世壯運籌辦局處專案報告，議員秦慧珠關心大陸選手申請來台比賽進度。體育局長游竹萍表示，目前除了一百多人移民署已經審查通過，其他則在待審中，目前移民署都有專案流程協助。

媒體問，由於對岸選手還需要中國大陸的「大通證」，市府是否掌握哪些人已經拿到「大通證」，游竹萍表示，這部分目前沒有統計，希望大陸選手都能順利到台灣參賽。至於大陸選手能不能來？會不會影響賽程規畫？游竹萍說，賽事過程，裁判長都會依照現場狀況處理。

另外，世壯運賽事能否拿國旗進場？游竹萍表示，世壯運一切比照奧會模式，民眾持國旗，在觀眾席不受限制，不過會有大小的限制，不要妨礙到其他人觀賽。至於議程部分，還是有規範不行，如頒獎不能有其他旗幟。

國旗 移民署

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