倒數18天世壯運賽程未出選手焦慮 執委會：比奧運複雜

雙北世壯運倒數18天，議員接獲許多選手陳情，表示還沒收賽程時間，讓大家很焦慮何時要請假？議員黃瀞瑩更接獲一位民眾陳情，表示他報名鐵人三項及游泳，下月24、25上午才在宜蘭比鐵人三項，25日中午12時至13時又被安排要回台北領物資，質疑「真的很鐵人！」

議會教育委員會今天上午邀集世壯運籌辦局處專案報告，議員簡舒培也質疑今天的專案報告，包括賽程等還沒有ready的問題，怎麼在報告書中隻字未提，現在許多選手什麼時候要去訂房？什麼時候要去訂機票？都沒有告訴選手，執委會都推給總會審查，但執委會是何時將選手資料送去給總會？怎麼到現在都還沒有公告賽程，「5月17就要開幕式了，怎麼市府還都沒有事？不要再打迷糊仗」。

世壯運執委會辦公室主任張勝傑回應，世壯運2月17日報名截止後，3月18日就開始將資料送總會審查，每項目陸陸續續送。

「這次賽事的複雜程度，比奧運還複雜！」張勝傑坦言，因這次世壯運有35項賽事，很多資料系統都要跑，幾乎這一個月都在對資料，包括賽程時間，對戰組合等，尤其歷屆世壯運都是28至32項目，這次世壯運是35項，這次更複雜是因還分齡，金牌數就有7千多面。

議員黃瀞瑩也提到，下個月就要辦世壯運，不過她一直接到陳情，表示世壯運賽程4月17日才公布第一波，現在很多報名羽球、桌球、排球的選手很焦慮，根本不知道自己的賽程什麼時候比，問執委會也得不到答案，才跟她陳情。

黃說，就有一位民眾分別報名鐵人三項、游泳，不過他收到通知，24、25日上午要在宜蘭要比鐵人三項，不過主辦單位又通知他25日中午12時至13時要在台北領游泳比賽的物資，讓這名選手相當傻眼，質疑這行程的安排，「真的是很考驗鐵人」。直到她協助溝通，執委會才將領物資時間拉長到25日下午都可。

簡舒培、黃瀞瑩也質疑，這次世壯運APP至今無法下載，要拖到5月才上架，簡也舉東京迪士尼為例，民眾要去都會提早下載APP，只要進入APP就可以知道相關資訊，但下月就要比賽，為何APP至今無法下載？體育局回應，賽會APP是希望賽會期間，讓選手看到自己的資料，與以往不同的是，這次的賽會沒有代表團，完全個人化，個人資料會連同在APP上顯現，會在5月上線，包括今天都還在測試。

議員趙怡翔也批評，這次雙北世壯運，北市府負擔5成的高額經費，當然希望多行銷台北，不過現在看世壯運網站，很多旅遊推廣都是推廣外縣市，絕大多數團體行程都與台北無關，「台北幾乎只是集合點」，要求應該要加強行銷台北。觀傳局表示，議員提到的是團體行程，會推薦台北市的文化小旅行，讓選手及其家屬自由行體驗台北。