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衝刺收件量 雙和罷團啟動多元收件模式估可期限內交件

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雙和罷免團體陸戰隊長Kevin指出，目前來說士氣還不錯，二階份數安全交件沒有問題，圖為連署示意圖。本報資料照
雙和罷免團體陸戰隊長Kevin指出，目前來說士氣還不錯，二階份數安全交件沒有問題，圖為連署示意圖。本報資料照

藍、綠罷團持續衝刺連署書收件量，雙和罷免團體既近期啟動平日陸戰收件模式衝量後，現在還有車隊、到府收件、郵寄等方式，罷團表示，目前士氣不錯，預估可在期限內安全交件。

雙和罷免團體陸戰隊長Kevin指出，目前來說士氣還不錯，二階份數可在期限內安全交件沒有問題，雖然成績沒有隔壁台北市好，因為中、永和立委選擇冷戰模式。從連署開始觀察，民眾的態度從藍營立委亂砍預算引發不滿，到近期變成反共立場，認為連署者從深綠到淺藍的立場都有。

Kevin表示，目前針對收件模式共有4種，包含出動車隊深入巷弄，不便出面的連署者可選擇郵件方式，此部分收件量不斷增加，另外近期也啟動到府收件服務，以往發DM無法進入社區大樓，這次發動人力，用平信一個一個寄到信箱，期盼能持續增加收件量。

近日張嘉玲協助雙和罷免團體宣講超過10場，稱已幫忙連署到1300份，張嘉玲表示，他也是賴清德總統下令後，才開始有幫忙罷團，現在確實差臨門一腳，上周統計說是2萬4千份，希望可以達到安全份數，這些公民團體很辛苦做，讓他們知道有獲得正面迴響，第三階段也需要一起努力。

冷戰 罷免 連署書

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