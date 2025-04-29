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世壯運「他」缺席議員轟 引柯文哲名言憂讓蔣萬安翻黑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議會教育委員會今由籌辦局處專案報告，但總負責人、執委會執行長林哲宏卻缺席，引發藍綠白議員不滿。記者林麗玉／攝影
議會教育委員會今由籌辦局處專案報告，但總負責人、執委會執行長林哲宏卻缺席，引發藍綠白議員不滿。記者林麗玉／攝影

雙北世壯運倒數18天，許多選手因賽程還沒出來，不知要不要請假很焦慮。議會教育委員會今由籌辦局處專案報告，但總負責人、執委會執行長林哲宏卻缺席，引發藍綠白議員不滿。議員引柯文哲名言，稱世壯運辦壞會讓蔣萬安翻黑，儘管執行長是林哲宏，不過蔣仍是指標人物。

教育委員會今天上午由世壯運執委會、體育局、觀傳局等專案報告，民進黨議員簡舒培砲轟，世壯運下月就要舉辦，已經倒數不到20天，不過今天的專案報告，為何總負責人、世壯運執委會執行長林哲宏沒出席報告？並質疑今天的世壯運報告，完全隻字未提還沒ready的部分，包括很多報名的民眾都不知道什麼時候比賽？什麼時候該訂房間？什麼時候請假、買機票？但北市府都推給總會。

民眾黨議員黃瀞瑩也譴責林哲宏沒出席今天的專案報告，質疑「怎麼執行長林哲宏比壯寶更像吉祥物？」連議會的專案報告都不來？國民黨議員、教育委員會召集人秦慧珠也質疑，「執行長只是世壯運的隱形人？」

秦慧珠舉當年前市長柯文哲辦世大運時，柯曾自爆辦完世大運後民調就上來，還自誇「民調收黑後還可以翻紅的，就只有我一個人」，直言如果世壯運辦壞，會讓蔣萬安民調翻黑，儘管執行長是林哲鴻，不過市長蔣萬安仍是指標人物，坦言世壯運「先天不足，後天失調」，包括先天場館問題，後天陣前換將、大罷免等。

秦擔心到時候世壯運運媒體負面報導多，一團混亂，執委會每天要應付負面新聞，不僅讓蔣萬安受傷、市府受傷，市民也沒有光榮感，要求每個項目設定KPI，不然花了20億元辦世壯運，有哪些達標，帶來哪些產值？對此，體育局長游竹萍表示，這應該是她的失誤，至於林執行長今天是與副市長拜會中華奧會。

民調 蔣萬安 議員

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