買菜注意！新北41處公有市場轉型 不再主動提供購物用塑膠袋

減塑已是全民運動，新北市轄內41處公有市場，5月1日起轉型為「不塑市場」，未來攤商將不主動提供購物用塑膠袋，請民眾自備環保購物袋、一起為地球盡一份心力。環保局也會在現場設置reBAG二手袋回收箱，提供忘記帶袋的民眾使用，讓「不塑」消費更方便、友善。

環保局指出，他們與市場處合作推出「買菜自己『袋』，不塑逛市場」活動，自5月1日起至10月31日止，民眾至「新北i環保」Facebook粉絲專頁參加留言活動，或至新北41處公有市場自備購物袋、環保容器不塑消費，完成指定任務並拍照上傳至活動網站，就有機會抽「買菜金」。

環保局程大維局長表示，新北市自2019年推動「不塑市場」，迄今已有蘆洲永平市場、林口市場、汐止秀豐市場、三重中央市場、樹林保安市場及泰山市場加入不塑市場行列，累計共已減少超過18萬個塑膠袋使用。

為進一步響應國際減塑趨勢，市長侯友宜今年1月宣示本市公有市場將於今年底前全數達成「不塑市場」的目標，環保局與市場處合作，輔導新北市轄內41處公有零售市場轉型為不塑市場，鼓勵民眾逛市場自備購物袋或環保容器外，攤商則不主動提供塑膠袋、鼓勵合併盛裝及不使用一次性塑膠餐具。

經發局盛筱蓉局長表示，侯市長上任後已啟動9座「市場新改建」、完成13座「特色市場改造」，打造最安全、最有溫度的購物環境，這次活動與環保局共同推動將不塑概念推廣至全部公有零售市場，展現了傳統市場的與時俱進，和市民共同邁向淨零綠生活。

環保局表示，第一波的活動時間為5月1日至5月21日止，民眾只要於「新北i環保」Facebook粉絲專頁活動貼文下完成留言分享等指定任務，即可參加買菜金郵政禮券抽獎。

第二波活動時間則為5月22日至10月31日止，民眾只要在此期間至新北市41處「不塑市場」進行不塑消費並完成與攤商前之活動跳卡合照上傳之指定任務，即可參加買菜金郵政禮券抽獎，總獎勵達30萬元。