YouBike進駐都市原民社區 三峽原民文化園區租賃站今啟用

繼新北烏來區啟用YouBike公共自行車服務，新北市YouBike公共自行車系統持續深入原民生活圈，三峽區「三峽原住民族生活文化園區」YouBike租賃站今天啟用。

位於三峽區隆恩街158巷的三峽原住民族生活文化園區，是都市原住民族特色聚落，除提供原住民日間托老、兒童課後照顧、族語教學及聚落討論公共議題、舉辦文化祭典的空間，也透過聚會所推展原住民族福利服務、推動原住民族經濟產業發展，是三鶯地區旅遊景點之一。

交通局簡任技正吳政諺表示，公共自行車是低碳運輸，更是串聯民眾經濟活動及生活最初與最後一哩路運輸運具；交通局今年3月在烏來區建置YouBike租賃站，將公共自行車系統服務深入原民生活圈，達成新北區區有YouBike後，「三峽原住民族生活文化園區」YouBike租賃站今天啟用，讓原民社區一起響應低碳綠色運輸。

新北市美術館4月25日正式開館，市新北近期盛事，持續至6月30日開放免費參觀，4月26日至6月1日連續6個周末都有開館系列活動，市府建議想前往者，可多加使用基北北桃1200都會通定期票，搭乘台鐵、公車到新北市美術館觀展後，還可再租借YouBike騎乘到三峽原住民族生活文化園區，騎程只要15分鐘，輕鬆漫遊三鶯。

本月啟用的YouBike租賃站還有位於瑞芳區「深澳鐵道自行車八斗子站」及「水湳洞停車場站」站點，深澳鐵道自行車啟用後深受親子客群喜愛，「深澳鐵道自行車八斗子站」YouBike站與鐵道自行車無縫接軌，讓遊客騎完鐵道自行車後，能立即轉換騎乘YouBike，繼續沿青春山海線悠遊探訪瑞芳沿海岸景點，像是海科館或水豚君岩。