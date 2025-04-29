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北市老舊管線恐釀天坑 巡檢僅2成

聯合報／ 記者邱書昱張策／連線報導
北市士林區文林路、美崙街口，先前曾因地下汙水管線老舊，導致路面塌陷。圖／北市府提供
北市士林區文林路、美崙街口，先前曾因地下汙水管線老舊，導致路面塌陷。圖／北市府提供

台北市汙水管老舊，成道路天坑隱憂。民代指出，北市汙水管總長2768公里，20年以上長達1086公里，巡檢僅做到2成，尤其以士林北投老舊管線居多，籲市府盡速改善。衛工處回應，目前改善先以老舊大管線為主，後續加強作業。

市議員林延鳳表示，北市汙水管接管率全國之冠，但也因施作較早，導致過半管線都已超過使用年限的一半。監察院就曾在2019年提出報告示警，包含現行道路養護制度跟不上車輛輾壓破壞，平時的養護及建置資料也不足。

林說，根據資料顯見，北市12行政區超過40年汙水管超過100多公里，士林、北投老舊管線比率更高，但會發生道路天坑的不是只有40年以上管線，南京西路天坑管線才19年，因此若以20年以上管線統計，長度達1086公里。但以目前市府檢視量能僅2成左右，若以計畫分期、預計2030年才能完成檢視，究竟需要多久時間才能將老舊管線、圖資做更新？

衛工處回應，從2019年啟動檢視計畫，發現汙水管中的大管線，由於埋深地下4至7米，一旦銜接處有問題，就會造成嚴重坍陷，策略會先以大管線、老舊管為主，也因管線仍在排放汙水，因此需夜間倒排才能檢視，檢視進度會較慢，但後續有經驗，相信會愈做愈快。

至於小管線部分，衛工處說，小管線埋設深度約2米左右，對道路的損害較為輕微，緊急處置較好控制，士林北投一帶多屬小管線。

新北市方面，工務局表示，巡檢和維修地下管線時，主要挑戰來自於管線分布複雜性與交通影響，尤其在交通尖峰時段，施工會受到限制。為減少施工對交通的干擾，市府會要求管線單位提供詳細的施工計畫，盡量避免大範圍開挖。為提升施工效率，新北已建立道路下方管線資料庫，並整合至智慧道路管理系統中，確保施工單位能清楚了解管線位置，減少錯誤施工。

此外，新北市水利局指出，市府自1999年起逐步建設公共汙水下水道系統，老舊管線有定期巡檢、清疏及維修，三重、蘆洲及八里等區域管線建設較早，會優先檢視與維護。

北投 天坑

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