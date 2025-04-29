新北導入AI 打造校園智慧圖書館

新北教育局宣布投入1.5億經費，透過4年時間全面升級全市校園圖書館，導入AI智慧科技，打造每校一座智慧圖書館。台師大副校長宋曜廷指出，傳統圖書館偏重硬體建設，未來應轉向以讀者為核心，讓硬體設備與讀者產生真正連結。

教育局指出，此次在板橋區文德國小以「智慧適性閱讀」、「提升讀者服務」及「AI導入」為三大核心理念，推動包括SR測驗適性推薦書單、自助借還書系統、及智慧員工「AI小通」服務。學生可透過SR測驗掌握閱讀能力，台師大提供相應書單，教師也能依教學需求推薦適合書籍；AI智慧小通能根據學生SR分數推薦個人化書單，並即時查詢圖書館藏書及位置，提供互動式服務。

新北市教育局長張明文說，市府近年投入超過3億元改善校園閱讀環境，此次再度領先全國，以AI技術結合教育現場，盼透過個別化閱讀，協助每個孩子找到適合自己的讀物。

市議員劉美芳指出，作為家長，深刻感受到孩子在閱讀選書上的困難，8歲女兒常因不清楚適合自己的書籍而感到挫折，透過SR測驗能更準確掌握閱讀程度與興趣方向，讓家長在陪伴孩子閱讀更有方向。

文德國小六年級學生分享實際使用心得，一名學生表示，過去借書時，需要排隊等志工協助，有時會因為教室離圖書館較遠而錯過借書時間，透過自助借還書機，自己就能快速操作，省下排隊時間，「AI小通」能幫助找書，還能解答借書流程、閱讀建議等問題，感覺圖書館變得聰明、有趣了。