新店、土城保護珍貴樹木 增列11株

新北新店區青潭國小周邊6株麵包樹，1959年種植迄今，樹木生長與道路空間限縮，一度引發地方兩派意見，經校方維養照護及工務局人行道拓寬計畫完成後，工程與樹木終於能共存。新北市樹木保護委員會昨將6株麵包樹提升為珍貴樹木保護等級。此次新增列管11株，另有5棵是在土城司法園區公共設施用地內的樹木。

護樹團體指出，持續關注土城司法園區內5棵珍貴樹木，是否移植或原地保留。

新北市現列管1107株珍貴樹木，依新北樹保條例第3條規定，樹齡須達50年以上，離地高度1.3公尺處樹幹直徑達90公分以上，具有地方特性、歷史性或學術研究價值者，即符合提報條件。

昨天樹保大會新增列管11株，其中6株位於新店區青潭國小周邊。護樹團體台灣樹人會秘書長潘翰疆說，2023年便提報認列，因諸多壓力及考量，景觀處遲未排入正式審議，護樹團體開記者會、持續陳情，終於排入審議。

會中發言的高齡85歲顏姓耆老陳述樹齡相關記憶，校方也校史資料佐證，讓6株麵包樹無異議通過受保。

另5株珍貴樹木位在土城司法園區開發工程內，市府發現園區內有5株樹胸徑達90公分以上樹木，景觀處邀集樹保委員現勘，確認生長狀況佳，委員一致同意認列為珍貴樹木，不過園區完工後變化大，不利於樹木生存，為保存珍貴樹木，後續可能有移植計畫。

潘翰疆認為，開發單位僅強調5株樹木抵觸道路結點、滯洪池、高程因素有移植必要性，規畫卻未納入樹木保護，沒有提到移植期程、地點、工法等內容，有1株老樹位於規畫滯洪池邊緣，移植有滯洪功能的老樹簡直荒謬，不免讓人質疑公部門空間規畫不夠專業。