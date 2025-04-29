北市抽驗茶葉、花茶 逾1成農藥殘留超標

北市衛生局昨公布日前茶葉、花茶抽驗結果，50件產品中6件產品不符規定，不合格率12%，不乏知名店家中鏢，一件蝶豆花粉檢出6種農藥殘留不合格，衛生局已要求違規產品下架回收。

此次抽驗不符規定產品，包括玫瑰花、薰衣草各2件、蝶豆花及桂花各1件，分別檢出1至6種農藥殘留不符規定，其中1件蝶豆花未向中央主管機關申請查驗並取得輸入許可通知。

北市衛生局說，不符規定產品，已令販售業者立即下架。

不符規定包含西園路燒杯咖啡餐坊「薰衣草茶」、復興南路2段棋軒實業公司「天然色粉蝶豆花粉」、通化街同心堂蔘藥行「粉玫瑰花」，以及迪化街金湘記藥行公司「桂花」、花旗坊公司「伊朗粉玫瑰」和湘帝蔘茸公司「薰衣草」，分別有殺蟲、超菌劑超標。其中，棋軒實業販售的「天然色粉蝶豆花粉」檢出6種殺蟲劑、殺菌劑超標，業者表示產品已下架，同梯次產品上游廠商正在複驗中。

被查出原料有狀況，燒杯咖啡餐坊店家表示，檢驗出爐後，花草茶系列都已下架、停賣；同心堂蔘藥行說，「粉玫瑰花」主要藥用比較多，單買的人很少，兩者檢驗標準也不相通，超標產品已下架，其他批號經檢驗都合格。花旗坊也說，進貨時有要求廠商需提供合格報告，衛生局檢驗出爐後已下架該產品。

衛生局說，不符農藥殘留容許量標準者，可依違反食品安全衛生管理法處6萬至2億罰鍰，未向中央主管機關申請查驗並取得輸入許可通知，可處負責業者3萬至300萬元。