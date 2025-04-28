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議員指汐東線聯開案無公益設施 新北捷運局：將適切規劃

中央社／ 新北28日電

民進黨新北市議員張錦豪今天表示，捷運汐東線有3個大型聯開案，目前規劃只見商業利益，無公益設施。新北市捷運局說，考量捷運建設及開發年期較長，將於實際開發時適切規劃。

張錦豪下午在臉書（Facebook）發文表示，汐東線捷運屬中運量捷運運輸，6座車站就有3個大型聯開案，總樓地板面積超過20萬坪，預計帶入超過1.8萬人，但目前規劃只見商業利益，沒有公益設施，且引進人口多，卻未規劃聯外道路，「屆時汐止交通將陷入完全的黑暗期」。

張錦豪呼籲，市長侯友宜重新檢討量體並規劃社會福利空間，以及在汐科站設立轉運站，以利改善交通問題。

張錦豪指出，SB11站暨機廠就有7棟超過30層的大樓，總樓地板面積超過13萬坪，對外唯一交通只剩北山大橋，根本無法容納那麼多人；而同為有22萬坪樓地板面積的汐止遠雄商場，前方的建築線就有超過40公尺的聯外道路，前方新台五路、另一側大同路，又有台鐵、未來雙捷運、國道三號可銜接。

張錦豪說，捷運應解決交通問題，但汐止聯開案只見商業利益，沒有任何交通配套與社會福利產業，如長照、日照、公托、社會住宅、青年住宅、醫院、派出所、公園、體育設施或圖書館。另外，汐止分局樟樹派出所缺乏辦公處所，張錦豪也建議，規劃在樟樹灣站一起共構，才能真正照顧到地方。

張錦豪表示，聯開案應建立在交通便利的汐科站，該站有台鐵、汐東線、基隆捷運等大眾運輸，周邊有大同路、新台五路及2條高速公路，一旁還有國有地，「但新北市政府卻把聯開案重心放在一個交通無配套的地方」。他認為應在汐科站成立交通轉運站，希望相關單位納入地方需求，重新規劃。

新北市政府捷運工程局以訊息說明，汐東線規劃SB11站暨機廠、SB12站及SB15站等3處進行捷運開發，目前都市計畫變更進行中；有關公益設施提供，考量捷運建設及開發年期較長，將於實際開發進行時，再行依土地開發的財務、地主的權益及市府政策調查地方需求，規劃適切公益設施。

另外，新北市捷運局指出，汐東線於大同路上規劃SB14站，未來可與台鐵汐科站轉乘，並設置出入口，相關轉乘設施已與台鐵公司完成協調整合。至於汐科站南側屬保護區，且涉及順向坡、私地範圍較多、環評重新調查及文資審議等議題，需由交通主管機關審慎評估設置轉運站可行性。

基隆捷運 張錦豪

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