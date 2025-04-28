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新北列管1107株珍貴樹木 樹保委員會今通過增列11株

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
土城司法園區內有5株珍貴樹木，分別為香楠3株、樟樹及九丁榕各1株。圖／新北景觀處提供
土城司法園區內有5株珍貴樹木，分別為香楠3株、樟樹及九丁榕各1株。圖／新北景觀處提供

新北市樹木保護委員會今開大會，決議新增列管11株珍貴樹木，除青潭國小周邊6株麵包樹外，也將土城司法園區公共設施用地內5株樹木列入。護樹團體指出，將持續關注土城司法園區內5棵珍貴樹木，是否移植或原地保留。

新北市現列管1107株珍貴樹木，依新北樹保條例第3條規定樹木樹齡達50年以上，離地高度1.3公尺處樹幹直徑達90公分以上，具有地方特性、歷史性或學術研究價值者，即符合提報條件，今樹保大會新增列管11株，其中6株位於新店區青潭國小周邊，由第1任校長於1959年種植迄今，已達樹齡50年認列標準，6株麵包樹生長與道路空間限縮，一度引發地方兩派意見，校方持續維養照護及工務局人行道拓寬計畫完成後，讓工程與樹木達到共存平衡。

另外5株珍貴樹木，位在土城司法園區開發工程內，市府發現園區內有5株樹胸徑達90公分以上樹木，景觀處邀集樹保委員現勘，確認生長狀況尚佳，委員一致同意認列為珍貴樹木，不過園區完工後變化甚大，不利於樹木生存，為保存珍貴樹木，將以高規標準審議移植計畫，提供珍貴樹木更好的生長空間。

護樹團體台灣樹人會秘書長潘翰疆說，2023年便提報認列，但因諸多壓力及考量，景觀處遲未排入正式審議，護樹團體召開記者、持續陳情，終於排入審議。會中發言的高齡85歲顏姓耆老，不僅作證樹齡相關記憶，校方也校史資料佐證，讓6株麵包樹無異議通過受保。

至於土城司法園區內5株珍貴樹木，潘翰疆認為，開發單位僅強調5株樹木抵觸道路結點、滯洪池、高程因素有移植必要性，規畫卻未納入樹木保護，且沒有提到移植期程、地點、工法等移植計畫內容，甚至有一株老樹位於規畫滯洪池邊緣，移植有滯洪功能的老樹，簡直荒謬，為不配合老樹位置調整滯洪池位置，質疑內政部空間規畫十分不專業。

新店區青潭國小周邊6株麵包樹，由第1任校長於1959年種植迄今。圖／新北景觀處提供
新店區青潭國小周邊6株麵包樹，由第1任校長於1959年種植迄今。圖／新北景觀處提供

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