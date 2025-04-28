北市萬華大樓清潔工洗外牆無防護 市府令停工最重罰30萬

媒體報導有民眾驚見台北萬華區某大樓外，有清潔人員在十幾樓高作業卻未使用防護措施；台北市勞檢處今天證實確有此事，現場已立即要求停工，也將移請勞動局開罰。

媒體報導接獲北市萬華區住戶爆料，稱今天上午驚見大樓外有清潔人員在清洗外牆，位處十幾樓高，卻不見有安全防護機制，痛斥清潔公司罔顧勞工安全。

台北市勞動檢查處主秘康水順告訴中央社記者，勞檢處接獲通報後，立即派員到現場檢查，針對人員清洗外牆時未確實使用安全帶，已在現場要求立即停工。

由於可能因此釀傷亡，康水順並說，此案是社區管委會委託外牆清洗公司清洗大樓，所以是這名勞工的雇主未要求勞工確實使用安全設備，使得勞工有墜落風險，已違反「職業安全衛生設施規則」第281條規定，也將移請勞動局處分，可處新台幣3萬到30萬元罰鍰。