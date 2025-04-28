人車爭道好危險 新北汐止康誥坑橋要拓寬人行通道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
康誥坑橋路面不寬，經常發生人車爭道情況，將拓寬確保安全。 圖／觀天下有線電視提供
康誥坑橋路面不寬，經常發生人車爭道情況，將拓寬確保安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區水源路二段有幾個大社區，居住人口好幾千人，只是康誥坑橋路面不寬，尤其行人幾乎沒地方走的情況下，經常人車爭道相當危險，所以今(28)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠拓寬改善。

社區主委施小姐提到，常在這裡進出時看到很多媽媽牽著小孩子走或是有老人推輪椅，根本沒辦法走在橋邊，都是在馬路上走，看到好幾次，剛好碰到大貨車、大卡車，老人推著輪椅或媽媽推著娃娃車經過，人車爭道真的是不安全，尤其晚上很暗，車速又快，危險性更高，這裡進出的人很多，尤其上班時間車多，行人還要走在馬路上與車爭道，行人安全堪憂，希望政府單位盡速處理，保障居民的基本通行權益。

新北市議員張錦豪表示，在文化里與白雲里交界的康誥坑橋，橋面蠻窄的，民眾經常走在橋上與車爭道相當危險，已經多次會勘，希望還給行人安全的空間，尤其裡面大型社區多，有幾千戶，所以多次會勘研議是不是拓寬橋面或是在旁邊增設人行道，但是牽涉到橋頭的私人土地，土地取得上有困難，所以，目前的方案是橋上的護欄改成比較薄的護欄，這樣兩側就能各增加20公分的人行空間，暫時讓人行有寬一點的空間可以走。

張錦豪指出，未來還是傾向取得土地同意書，加寬橋面之外，是不是能夠透過都市計劃變更，將居民通行需求納入，因為橋樑真的太窄，需要拓寬，現在人、機車、汽車爭道，有改善的必要性。今天會勘結論，請公所等相關單位一起研議，目前橋上還有一些路燈、反光鏡等附屬設施，要先移到其他地方，施工期大概一個月。

人行道 行人

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