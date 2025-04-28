強化防災多面向 新北貢寮防災士培訓百人參加

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮的防災士培訓課程，培養基層防災觀念，也強化公部門與社區之間防災合作交流。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮的防災士培訓課程，培養基層防災觀念，也強化公部門與社區之間防災合作交流。 圖／觀天下有線電視提供

為培訓防災士專業人才，並建立培訓人員正確防災觀念及防救災技能，以具備平時指導社區強化防災意識、災時自救及救人能力，新北市消防局日前於福隆大飯店舉行新北市防災士培訓，包括區公所，還有各社區志工都熱情參與，透過課程來強化防災意識，成為防災士的一員。

貢寮區區長柯建輝也特別到場歡迎所有學員加入防災士培訓行列，今年貢寮區委請福隆里長吳憲彰協助，由前社區理事長魏高美玉號召社區內熱心志工12名報名參加。期許提高市民強化防災多面向，質量並兼，救災、防災、減災。

貢寮區區長柯建輝說，面對越來越多的複合型災害，不只是第一線的救災人員，應該從基層就具備防災觀念還有實作經驗，因此防災士的訓練就顯得格外重要，也感謝人員的熱情參與，藉由參與防災士培訓，強化公部門與社區之間防災合作交流。

意識 貢寮

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