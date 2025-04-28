強化防災多面向 新北貢寮防災士培訓百人參加

為了要讓守護淡水海岸安全的水上救生協會，有更好且機動性更高的救護設備，新北市議員鄭宇恩爭取經費20萬元，讓淡水區公所購置一輛小型的四輪驅動沙灘車，提供給淡水水上救生協會來使用，淡水水上救生會長洪秋藤表示，其實在每年的五月到九月，為了維持沙崙海岸的安全，許多救生協會的成員都是輪班來巡邏，而現在多了一輛沙灘車，在救援任務上，將會有更好的成效。

2025-04-28 18:34