守護「雙」倍 消防安全再提升 新北雙溪分隊新厝落成

為提升雙溪地區救災救護能量，保障市民生命財產安全，日前由新北市市長侯友宜主持「第六救災救護大隊雙溪分隊新建工程」落成啟用典禮，並邀請各界民意代表及地方仕紳到場觀禮。新廳舍具有現代化的智能執勤設備與空間，可容納新式消防車輛及專業救護人員，提供消防弟兄與義消良好的服勤環境。

雙溪消防分隊為地上4層樓的新廳舍，斥資1億多，其中消防署補助5,000萬元，除大型救災車輛停車空間外，更打造室內的體能訓練室及利用屋突層作為開放式訓練空間，建置智能值班台，並具備72小時不斷電的功能，可以大幅提升山難、溺水等多元型態災害的救援能力。

市議員林裔綺表示，雙溪消防分隊在地方上救災救護扮演重要的角色，因廳舍老舊感謝中央及市府協助經費一億多元打造全新廳舍，並建置智能值班台，能第一時間掌握通報及時出勤縮短時間。

新北市市長侯友宜表示，非常重視消防人員的廳舍環境與健康，尤其消防同仁24小時負責防救災、保護市民安全的重要角色，自上任以來，包含今日落成啟用的雙溪分隊，已完成10處消防廳舍啟用及2處規劃中，今日落成的雙溪分隊與位於附近的平溪分隊皆已完工啟用、貢寮分隊也將於本年度下半年落成啟用，待貢寮分隊新廳舍完成後將可整合成為地域性聯合救援戰力。