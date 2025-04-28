議員爭取經費 新北淡水公所購置沙灘車助協會救援

為了要讓守護淡水海岸安全的水上救生協會，有更好且機動性更高的救護設備，新北市議員鄭宇恩爭取經費20萬元，讓淡水區公所購置一輛小型的四輪驅動沙灘車，提供給淡水水上救生協會來使用，淡水水上救生會長洪秋藤表示，其實在每年的五月到九月，為了維持沙崙海岸的安全，許多救生協會的成員都是輪班來巡邏，而現在多了一輛沙灘車，在救援任務上，將會有更好的成效。

市議員鄭宇恩表示，這次幫助水上救生協會爭取一輛沙灘車，就是希望可以縮短救援速度在海岸有更好的救生效率，而協會過去20多年都在沙崙駐點是相當重要的巡守救援角色，加上未來沙崙海灘有望開放，也希望更能夠提升協會的救援設備。

沙崙海岸雖然目前是明定禁止下水，不過每到假日，就有許多遊客到沙灘散步，淡水水上救生會長洪秋藤說，他們長期駐點20多年，守護海岸安全，為的就是讓民眾的水域安全觀念有更深一層的認識。此外淡水區長也肯定救生協會，每一位隊員的守護精神，期盼未來可以發揮團隊力量，也是為大家的安全多一分保障。