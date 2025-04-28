桃園好孕專車跑100趟加5千 新北綠議員要求設趟次獎金

新北市議會今舉行一至六審業務質詢，新北民進黨議員彭佳芸提出，桃園市好孕專車有單月100趟次補助5000元，建議市府設立級距發放獎勵；同時新北社安網人力進用率僅達77%，未達8成5標準。社會局長李美珍說，好孕專車獎勵須考量財政通盤思考，而社安網人力部分，已向中央函文提出8000元勤務加給。

彭佳芸說，好孕專車適用對象擴大及使用期限延長，孕婦搭乘需求明顯上升，但部分市民反映叫車等待時間偏長，市府現與三個車隊合作，建議市府引入更多市民習慣的叫車平台，如Uber、yoxi、LINE Go等，增加搭乘選擇，縮短等待時間。

彭佳芸也提到，有多位司機表達相比一般載客立即領現，好孕專車車資入帳需等待20天，連信用卡3天就可以入帳，市府應研議縮短請款流程；此外，好孕專車運尚未有司機可單月累積50趟次以上，反觀桃園市推出單月100趟次補助5000元獎勵金，已有愛心司機符合資格並領取，新北可考慮採30、50、70、100趟次等級距方式規畫獎勵金，鼓勵司機投入。

李美珍指出，市府與3大車隊，共有1萬6輛車可叫，現較少收到叫不到車的陳情，不過與叫車平台合作是好的想法會納入考量，縮短請款流程、趟次獎勵金會考量財務通盤評估。

至於社安網人力進用率，彭佳芸說，新北僅有77%，且進用率未達85%標準，影響中央補助款項，新北市已連續三年遭扣減，衝擊市民可獲得的社會安全服務；此外，市府去年曾提出的久任計、薪資調整與租屋補貼措施，認為這些口號式改革，是新北社工人力不斷流失的主因。

李美珍坦言，因社安網專用人員進用率不達中央標準，這幾年經費有被扣經費，有向中央反映，尤其大環境會造成各縣市搶社工情況下，若地方已經很努力招募人才，不應懲罰地方，且社會局招募社工是主動走入校園，讓相關科系在讀生了解工作內容，同時去年提出8000元勤務加給，已函文中央。