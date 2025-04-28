新北三芝桐樂會 邀民眾到客庄吃美食、賞桐花

2025「三芝桐樂會」桐花祭活動於週日盛大開幕，三芝區公所於今年桐花祭特別規劃桐花小旅行活動，並帶來一場客家傳統文化與自然美景的盛宴。這次特別規劃客家茶席、太鼓、胡琴、月琴及古箏，結合藝文展演活動，邀請民眾一起欣賞美麗的桐花、吃美食並體驗深厚的客家文化。

新北市客家局長劉冠吟說，這次三芝的桐花季辦得相當特別，活動亮點包括客家歌謠演出及傳統美食攤位等，現場還設有藝術彩繪課程，由專業藝術家指導民眾創作與桐花相關的藝術作品，讓參與者帶著創作的成就感留下難忘回憶。而桐花花況目前約開6成，花期預計還有2週，也歡迎民眾安排一場三芝小旅行。

三芝區長賴小萍指出，三芝區的油桐花種植約4公頃，面積之廣，每逢花季，落花繽紛，猶如飄灑雪花一般，令人著迷。而今年的桐花祭，三芝公所更結合當地社區發展協會，積極活化賞桐步道周邊硬體設施及客家屋，並規劃桐花輕旅行活動，歡迎大家可以在賞花的同時，更加深入了解客家文化的魅力。