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鄭正鈐移工延燒...北市議員質詢 勞動局曝：一項可合法

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市議員林延鳳在議會質詢時，問到0426移工議題。記者邱書昱／攝影
民進黨北市議員林延鳳在議會質詢時，問到0426移工議題。記者邱書昱／攝影

國民黨周六在凱道發起「反綠共、戰獨裁」集會，遭發現戴著立委鄭正鈐帽子的民眾，疑似來自越南的移工，引起風波。由於人力仲介公司開設地點、活動地點皆在台北市，北市民進黨議員林延鳳今天在下午議會質詢時問到此議題，勞動局表示，仍須要釐清，會尊重檢調、移民署調查結果。

據了解，新竹養生館老闆娘跳出來承認是召集人，而新竹市雙罷免總部爆料，鄭正鈐的國會辦公室執行長，也開設人力仲介公司。陽明交大法律學者林志潔也到新竹地檢署告發鄭正鈐。

由於人力仲介公司開設在台北市，且事發地點在北市。林延鳳質詢，根據移工就業服務法，雇主不得聘用外國人從事許可以外的工作，若是自願的情況，那就是不可以私自領取報酬，最嚴重可能會遭遣返。

林延鳳說，現在養生館老闆娘指出，可能是依親居留或者是僑生，但也是違反法規，因為要申請所謂工作許可證。另一個猜測這些是合法移工，不過也遭發現在社群社團中疑似有支付報酬，每人800元還有保險。

她說，如果確定是違法，台北市勞動局該怎麼處理？此外，鄭正鈐國會辦公室執行長是否屬於公費助理身份也要釐清，檢調單位、移民署調查之外，北市也要拿出公權力，保護移工，避免在不知情下，遭仲介公司或雇主剝削。

勞動局長王秋冬表示，議員提出的法條沒有錯，不過法條有項，如果是合法居留者的合法請願、集會遊行不在此限，所以還有很多地方要去釐清，有關外國人身份、從事活動是由內政移民署去調查。

台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻回應，檢調還在調查當中，若違反外國人仲介的話，後續任何事證確認，會依法處理；但目前僅有報載刊登內容，仍無法下定論，會尊重檢調、移民署調查結果。

北市 移民署 鄭正鈐

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