新北台1線高架橋防蝕工程 施工期分階段封閉交通

新北市養工處辦理台1線高架橋防蝕塗裝工程，預計自5月1日起至7月29日止，每日夜間10時至翌日清晨5時，將分區、分階段封閉新北大道四段及新北大道五段橋下平面道路。養工處提醒，施工期間請用路人配合交通管制及義交引導，提早改道通行。

台1線高架橋橫跨二重疏洪道及淡水河，為連接新北市與台北市的重要交通要道，並串接省道快速道路台65線、台64線，每日交通流量龐大。養工處指出，經檢視後發現鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕，為確保橋梁結構安全與延長使用年限，將進行防蝕塗裝修繕。

養工處表示，這次工程將分五個階段進行橋下道路封閉管制，第1階段從5月1日至5月24日，封閉新北大道四段往泰山方向全線車道，汽機車請改道中環路三段通行。第2階段從5月25日至6月18日，封閉新北大道四段往三重方向全線車道，汽機車改道泰林路通行。第3階段從6月19日至7月1日，封閉新北大道四段往三重方向全線車道及泰林路匝道，車輛請改由民生路匝道通行。第4階段從7月2日至7月14日，封閉新北大道五段（至文程路口）往泰山方向全線車道，汽機車改道泰林路二段通行。第5階段從7月15日至7月29日，封閉新北大道五段（至文程路口）往三重方向全線車道，汽機車改道文程路通行。